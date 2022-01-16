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Андріє Шевченко, прощавай: у Польщі спростували інформацію щодо переговорів із тренером

16 січня 2022, 20:30

На посаду головного тренера збірної Польщі, найімовірніше, буде призначений місцевий фахівець.

Андрій Шевченко
Польща спростувала інформацію переговорах з Шевченком / Reuters

Польська Асоціація футболу (PZPN) спростувала інформацію ЗМІ про те, що тривають переговори з українським футболістом і тренером Андрієм Шевченком щодо призначення його головним тренером польської збірної з футболу.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - заявив представник Польської асоціації футболу в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, на посаду головного тренера збірної Польщі, найімовірніше, буде призначений місцевий фахівець.

Відзначається, що ним може стати Адам Навалка, який вже очолював польську збірну протягом п'яти років.

Нагадаємо, раніше Шевченко звільнили з посади головного тренера "Дженоа".

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Український фахівець очолив італійський клуб 7 листопада. До того у своїй тренерській кар'єрі він встиг попрацювати головним тренером тільки в збірній України. Чутки про його відставку тривали вже кілька тижнів.

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