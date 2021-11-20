Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу"

Денис Шмигаль розповів подробиці отримання тисячі гривень / УНІАН

В Україні запускають видачу бонусу в розмірі 100 гривень за вакцинацію від коронавірусу, а кошти будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через додаток або портал "Дія", сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Суботньому інтерв'ю на Радіо Свобода.

Чиновник пояснив, що ці гроші громадяни зможуть витратити на квитки в кінотеатр, театр або концерт, заняття спортом, подорожі по Україні на поїзді або літаку.

"Дія" сформує відповідну платіжну картку, якою можна буде скористатися тільки в цих п'яти напрямках, найбільш постраждалих від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України: авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", - зазначив Шмигаль.

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Глава уряду звернув увагу, що програма спрямована не тільки на підтримку "постраждалих індустрій", але також буде "мотивувати людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх".

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Кошти видадуть щепленим двома дозами, тобто тим, хто отримав повний курс вакцинації.

Період дії такої програми для володарів covid-сертифікатів складатиме рік: з 19 грудня 2021-го по 18 грудня 2022-го, додав прем'єр.

Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

У Раді по-різному відреагували на "тисячу Зеленського". Так, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що ініціатива президента з виплати 1000 гривень щепленим від COVID-19 українцям може ще більше розколоти суспільство. Також, на її думку, "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово якось стимульовані".

Екс-спікер Ради Дмитро Разумков ж вважає, що сама ідея непогана, але рішення обмежити використання цих коштів – це знущання над людьми. Особливо над пенсіонерами, які могли б витратити гроші на їжу і ліки.

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