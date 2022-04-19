Скільки разів під час війни безпечно для психіки читати новини - відповідь психолога

Психолог Арефнія каже - обов'язково потрібно встановити режим, протягом якого регулярно робити паузи - для того, щоб дізнатися ситуацію в Україні та світі.
В умовах військових дій (після того, як Росія влаштувала 24 лютого повноцінне вторгнення в Україну) мозок звичайної людини ніяк не може повноцінно сприйняти весь потік новин. Про це заявила відомий психолог і експерт Світлана Арефния.
"Бажано читати новини протягом години тричі на день", – порадила Арефнія.
Психолог радить перевіряти стрічку новин вранці, потім в обід, щоб розуміти загальний стан в країні, а також ввечері.
"Весь час намагайтеся заповнювати будь-якою діяльністю. Якщо у вас є можливість повернутися до роботи-це відмінно. Протягом дня виконуйте прості, але необхідні завдання: прибирайте, готуйте, періть тощо. Якщо умови і місце, де ви знаходитесь, дозволяють вийти на вулицю і пограти з дітьми – не нехтуйте цією можливістю. Таке проведення часу підвищує рівень позитивних емоцій і покращує настрій", - говорить Арефнія.
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Нагадаємо, раніше відомий психолог Анна Панфілова дала певні рекомендації людям, з приводу того, як не зробити боляче людині, яка переживає горе через війну.
По-перше, не давати оцінок того, що людина зробила або повинна була зробити.
По-друге, не потрібно узагальнювати.
І, по-третє, необхідно співчувати, але не робити з людини жертву.