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Скільки разів під час війни безпечно для психіки читати новини - відповідь психолога

19 квітня 2022, 02:32

Психолог Арефнія каже - обов'язково потрібно встановити режим, протягом якого регулярно робити паузи - для того, щоб дізнатися ситуацію в Україні та світі.

Смартфон, новутбук
Смартфон, новутбук / ua.depositphotos.com

В умовах військових дій (після того, як Росія влаштувала 24 лютого повноцінне вторгнення в Україну) мозок звичайної людини ніяк не може повноцінно сприйняти весь потік новин. Про це заявила відомий психолог і експерт Світлана Арефния.

"Бажано читати новини протягом години тричі на день", – порадила Арефнія.

Психолог радить перевіряти стрічку новин вранці, потім в обід, щоб розуміти загальний стан в країні, а також ввечері.

"Весь час намагайтеся заповнювати будь-якою діяльністю. Якщо у вас є можливість повернутися до роботи-це відмінно. Протягом дня виконуйте прості, але необхідні завдання: прибирайте, готуйте, періть тощо. Якщо умови і місце, де ви знаходитесь, дозволяють вийти на вулицю і пограти з дітьми – не нехтуйте цією можливістю. Таке проведення часу підвищує рівень позитивних емоцій і покращує настрій", - говорить Арефнія.

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Нагадаємо, раніше відомий психолог Анна Панфілова дала певні рекомендації людям, з приводу того, як не зробити боляче людині, яка переживає горе через війну.

По-перше, не давати оцінок того, що людина зробила або повинна була зробити.

По-друге, не потрібно узагальнювати.

І, по-третє, необхідно співчувати, але не робити з людини жертву.

Автор: Єгор Бунін
viber
здоров'я військове вторгнення організм
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