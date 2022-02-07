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Скільки яблук потрібно їсти в день - відповідь фахівця

7 лютого 2022, 23:26

Спеціалістка також зазначила, що яблука багаті вітамінами A, С, В1, В2, РР і Е, магнієм, фосфором, йодом, залізом, селеном, калієм, кальцієм, цинком.

Яблуко
Скільки яблук потрібно їсти в день - відповідь фахівця / УНІАН

Яблука містять безліч вітамінів і корисних речовин, однак їх вживання у великих кількостях може нашкодити організму. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий Нутриціолог Надія Цапкіна.

Спеціалістка також зазначила, що яблука багаті вітамінами A, С, В1, В2, РР і Е, магнієм, фосфором, йодом, залізом, селеном, калієм, кальцієм, цинком. Фрукт знижує ймовірність виникнення раку, покращує пам'ять, зміцнює імунітет, покращує еластичність судин.

Крім того, за рахунок вітамінів групи в (рибофлавіну, тіаміну і вітамін в-6), підтримується здоров'я нервової системи.

"Однак вживання яблук у великих кількостях може сприяти пошкодженню зубної емалі і стати причиною карієсу. Ціанід - отрута, що міститься в насінні яблуках, тому їх краще їсти без насіння", — попередила Цапкіна.

Як каже Нутриціолог, людський організм цілком здатний впоратися з невеликою кількістю ціаніду, але перевищення дози може бути дуже небезпечним для тіла. У день рекомендується з'їдати не більше двох середніх яблук, і віддавати перевагу краще зеленим фруктам.

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"Для людей з алергічними реакціями і стежить за вагою більше підійдуть зелені яблука", — підсумувала Цапкіна.

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Нагадаємо, раніше кандидат медичних наук і відомий дієтолог Римма Мойсенко заявила про те, що для того, щоб не перевантажувати травлення, говорить Мойсенко, яблука краще їсти у першій половині дня - в крайньому випадку не пізніше полудня.

Денна норма в кінці літа - початку осені, коли в продаж надходять яблука нового врожаю, – до 300 грамів.

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