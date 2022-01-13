Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

З українським супутником встановили зв'язок-Зеленський

Національний центр управління та випробувань космічних засобів біля міста Дунаївці у Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв'язку з українським супутником Січ-2-30, який сьогодні був виведений на космічну орбіту, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що наразі із апаратом встановлено стійкий зв'язок, всі його бортові системи працюють у штатному режимі.

"Дані, отримані завдяки Січ-2-30, допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сфері лісового та водного господарства, безпеки і оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Крім того, наш супутник буде інтегрований в програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus", - йдеться в повідомленні.

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"Переконаний, що успішна реалізація таких масштабних космічних проектів й надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь буде візитною карткою нашої країни", - написав президент.

Також він подякував працівникам української аерокосмічної галузі, "завдяки яким ця місія відбулася. Їхня самовіддана праця дає поштовх розвитку багатьох сфер української економіки і зміцнює престиж України в світі".

Запуск українського супутника в космос

Сьогодні, 13 січня 2022 року, відбувся запуск українського супутнику Січ-2-30 в космос. Старт відбувся о 17: 15 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Американська компанія SpaceX проводила пряму-трансляцію.

Український супутник був запущений в рамках місії Transporter 3. На орбіту його вивела багаторазова ракета-носій Falcon 9. В цілому місія Transporter 3 доставить в космос близько 100 апаратів. Очікується, що український супутник від'єднається від розгінного блоку через 01:23:02 після старту.

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