УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Нищівна магнітна буря насувається на Землю - названі небезпечні дати

22 червня 2022, 05:23

Негода триматиме людей у полоні три дуже важкі дні.

false
Магнітна буря 24-26 червня 2022 - симптоми і наслідки / pixabay.com

Як і обіцяли фахівці, перший місяць літа 2022 видався важким в плані сильних геомагнітних коливань. Однак для метеочутливих людей природа припасла ще один неприємний сюрприз.

Найпотужніша магнітна буря червня ще попереду. Вона триватиме три доби і буде тероризувати буквально кожного. Навіть стійкі до космічної негоди люди відчують на собі її згубний вплив.

Магнітна буря, в порівнянні з якою всі, що відбувалися раніше, здадуться дитячим лепетом, розпочнеться вранці 24 червня, і в лічені години досягне рекордних для останніх місяців 5 балів, що відповідає рівню небезпеки G1.

Весь день негода буде лише набирати обертів. Незначне зниження очікується лише 25 червня ближче до другої половини дня. Інтенсивність знизиться всього на один бал.

Відступить магнітна буря лише 26 червня - 3 бали здадуться цілком комфортними навіть метеозалежним людям, в порівнянні з напругою попередніх двох днів.

Небезпечні симптоми магнітної бурі 24-26 червня:

  • мігрень, запаморочення
  • розсіяна увага
  • підвищена дратівливість
  • ломота в тілі і суглобах
  • гіпертонія або гіпотонія
  • апатія або скачки настрою
  • підвищена втома
  • нудота і втрата апетиту
  • загострення хронічних захворювань психічного і фізичного характеру.

Фахівці радять почати підготовку свого організму до найпотужнішої магнітної бурі заздалегідь. А з її симптомами під час космічного шторму боротися симптоматично.

Що можна зробити зараз?

Підтримка водного балансу, здоровий сон, відмова від алкоголю, куріння і шкідливої їжі допоможуть організму прийняти космічний удар з меншими наслідками.

читайте такожВріже спека до + 34º: українці дізналися дату нового пекла

Інші новини:

здоров'я магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:28

Перевірка на міцність: чому Росія погрожує Литві і НАТО

06:00

Загроза нападу Білорусі залишається, Лукашенко має намір мобілізувати 35 тисяч осіб – ЖдановВідео

05:50

Вріже спека до +34º: українці дізналися дату нового пеклаВідео

05:23

Нищівна магнітна буря насувається на Землю - названі небезпечні дати

05:00

Нашатирний спирт для огірків та інших овочів: як уберегти рослини від шкідників

Реклама
04:52

Росія в паніці намагається обійти санкції, щоб модернізувати війська - розвідка КанадиВідео

04:20

Як використовувати відвар від молодої картоплі: 3 вагомі причини не зливати воду в раковину

03:57

Найдорожча модель у світі показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів

03:50

У моді одяг кольору щастя: з чим поєднувати помаранчевий, щоб виглядати стильно

03:22

Занадто багато сідниць: 63-річна Мадонна збентежила фанатів епатажним кадромВідео

03:10

Найсмачніше королівське вишневе варення: дуже простий рецептВідео

03:08

Таролог спрогнозував дату смерті Путіна: хто може стати його наступникомВідео

02:43

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала свіже фото актора

02:40

Крим - наша земля: військовий експерт спрогнозував, куди ЗСУ битимуть із західної важкої зброїВідео

02:10

Налетить ураган і заллє дощами всю Україну: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

01:45

Син Ілона Маска оголосив себе трансгендерною жінкою на зло батькові

01:31

Загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі: військовий експерт оцінив ризикиВідео

00:51

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:37

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зробив своїй коханій шикарний подарунокВідео

00:19

Як спроектувати радість у вашому домі: поради дизайнера інтер'єрів

Реклама
21 червня, вівторок
23:57

Женя зі "Сватів" розповіла, чи спілкується зі своїми колегами по серіалу

23:53

Удар авіації по позиціях ворога: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

23:46

Дружина Чмерковського розповіла, як у неї стався викидень, поки чоловік був у Києві

23:44

"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батьком

23:32

"ЗСУ обходять, беруть у кільце": окупанти панікують через фланговий удар української арміїВідео

23:30

6-річна дочка Беднякова підкорила мережу своєю піснеюВідео

23:00

У Росії скоро може початися мобілізація - The Guardian

23:00

"Киселівка - за нами": в ОП розкрили деталі зачистки ЗСУ передмістя ХерсонаВідео

22:32

Маріуполь мститься окупантам: росіяни підірвались на міні при розмінуванні Азовсталі

22:20

Окупанти накрили Харківщину потужним вогнем: понад 30 поранених і загиблихВідео

21:59

Випалена земля: з'явилися кадри Зміїного після потужного удару ЗСУВідео

21:58

"Володя, ти - програв": у промові Токаєва знайшли таємний посил до Путіна

21:40

Путін залив кімнату кров'ю: вночі до нього примчали медики - ЗМІВідео

21:39

"Херсон вже видно в приціл і біноклі": Арестович розповів, коли окупантів виб'ють з міста

21:38

Українцям розповіли, як отримає допомогу через ПриватБанк: хто має право на гроші

21:33

Стовп диму над Чорним морем: пожежу на "вишці Бойка" зафіксував супутник

20:58

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках: в окупантів серйозні втратиВідео

20:36

"Меладзе, часом, не про вас співав?": Заворотнюк похвасталася засмаглим тілом на турецькому курорті

20:26

Біля кордону України впав російський штурмовик Су-25, пілот загинувФотоВідео

20:23

Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенціїВідео

Реклама
20:18

Волочкова невдало розставила ноги, розсмішивши шанувальників: "там параліч сідничного нерва"

20:10

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Безробітних українців відправлятимуть розбирати завали та будувати захисні споруди - Шмигаль

20:06

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку: Козерогам - лінь, Скорпіонам - підступи ворогів, Рибам - призВідео

19:53

На Луганщині ворог прорвав оборону ЗСУ і закріплюється на зайнятих рубежах - ГенштабВідео

19:27

Мати заспівала колискову біля труни сина: у Львові попрощалися із загиблим на фронті захисником УкраїниВідео

19:18

Публічне приниження Росії: чому лідери країн колишнього СРСР все частіше грубіянять ПутінуПогляд

19:11

Коли краще їсти ягоди: головні правила для максимальної користі вліткуВідео

18:57

"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника ПутінаВідео

18:45

"Від того, що відбувається, сумно": Барбара Брильська висловилася про війну в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти