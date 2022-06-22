Нищівна магнітна буря насувається на Землю - названі небезпечні дати

Магнітна буря 24-26 червня 2022 - симптоми і наслідки / pixabay.com

Як і обіцяли фахівці, перший місяць літа 2022 видався важким в плані сильних геомагнітних коливань. Однак для метеочутливих людей природа припасла ще один неприємний сюрприз.

Найпотужніша магнітна буря червня ще попереду. Вона триватиме три доби і буде тероризувати буквально кожного. Навіть стійкі до космічної негоди люди відчують на собі її згубний вплив.

Магнітна буря, в порівнянні з якою всі, що відбувалися раніше, здадуться дитячим лепетом, розпочнеться вранці 24 червня, і в лічені години досягне рекордних для останніх місяців 5 балів, що відповідає рівню небезпеки G1.

Весь день негода буде лише набирати обертів. Незначне зниження очікується лише 25 червня ближче до другої половини дня. Інтенсивність знизиться всього на один бал.

Відступить магнітна буря лише 26 червня - 3 бали здадуться цілком комфортними навіть метеозалежним людям, в порівнянні з напругою попередніх двох днів.

Небезпечні симптоми магнітної бурі 24-26 червня:

мігрень, запаморочення

розсіяна увага

підвищена дратівливість

ломота в тілі і суглобах

гіпертонія або гіпотонія

апатія або скачки настрою

підвищена втома

нудота і втрата апетиту

загострення хронічних захворювань психічного і фізичного характеру.

Фахівці радять почати підготовку свого організму до найпотужнішої магнітної бурі заздалегідь. А з її симптомами під час космічного шторму боротися симптоматично.

Що можна зробити зараз?

Підтримка водного балансу, здоровий сон, відмова від алкоголю, куріння і шкідливої їжі допоможуть організму прийняти космічний удар з меншими наслідками.

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