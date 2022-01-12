США нададуть екстрену допомогу Україні у разі нападу Росії

США мають намір передбачити екстрену допомогу Україні / Reuters

В Акті про захист суверенітету України передбачається виділення Україні 500 млн доларів як додаткової надзвичайної допомоги у разі вторгнення Росії. При цьому буде виділено 3 млн виділять на міжнародну військову та освітню підготовку, повідомляє пресслужба сенатора США Джин Шейхин.

"Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії", - йдеться в документі.

При цьому США продовжуватимуть надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

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Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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