США попередили про ескалацію у відносинах із Росією

У США заявили про погіршення відносин з РФ / Getty Images

Наразі в Європі спостерігається криза безпеки, а "риторика стала досить різкою", заявив сьогодні постпред США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляти Reuters.

"Зараз ми стикаємося з кризою європейської безпеки. Барабанний дріб війни звучить голосно, а риторика стала досить різкою", - сказав Карпентер за підсумками переговорів ОБСЄ і Росії.

Стягування Росією 100 тисяч військових, сучасного озброєння, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів поблизу кордону з Україною "викликає багато питань щодо намірів Москви".

"Ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Ми повинні підготуватися до можливості ескалації", - підкреслив дипломат, додавши, що США віддають перевагу "шляху діалогу і деескалації".

При цьому головним підсумком зустрічі в ОБСЄ він назвав запуск діалогу з безпеки в Європі. Дипломат підкреслив, що США не мають наміру обговорювати з Росією пропозиції, що суперечать гельсінкському Заключному акту, Статуту ООН і Паризької хартії.

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"Не було очікувань, що сьогодні буде досягнуто якусь угоду. Сьогодні початок процесу або оголошення про його швидкий початок. І, як я заявив раніше, ми сподіваємося на відкритий і щирий діалог, але ми перевіримо, чи дійсно РФ готова до взаємодії", - сказав Карпентер.

Американський дипломат очікує, що по лінії ОБСЄ продовжиться обговорення питань європейської безпеки.

"Ми не станемо обговорювати сфери впливу. Ми не станемо обмежувати суверенні права держав на вибір союзів. І ми не станемо віддавати переваги безпеці однієї держави в порівнянні з іншою. Але якщо ми зможемо знайти засоби взаємного стримування, якщо ми знайдемо сфери для вибудовування довіри, для зниження ризиків, для забезпечення зв'язку в кризовій ситуації, то ми готові взятися за справу", - підкреслив Карпентер.

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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