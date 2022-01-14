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США пригрозили Росії "гучними розбірками" в ООН - Foreign Policy

14 січня 2022, 20:39

Адміністрація Джо Байдена хоче скористатися ООН, аби підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії.

США, Росія, прапори
США пригрозили Росії у разі військового вторгнення / Getty Images

США пригрозили "гучними розбірками" з Росією в Раді Безпеки ООН, у разі вторгнення її в Україну, повідомляє Foreign Policy.

Адміністрація Джо Байдена хоче скористатися ООН, щоб підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії і, по можливості, вбити клин між Росією і її самим союзником, Китаєм, який був одним з прихильників захисту територіального суверенітету країн-членів ООН.

"Ця спроба стане для посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд серйозним випробуванням її навичок ведення дебатів, оскільки їй належить зустрітися віч-на-віч з послом Росії Василем Небензею", - йдеться в матеріалі.

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За словами високопоставленого американського чиновника, США вже інформують ключових союзників в Європі і в Раді Безпеки ООН про військову діяльність Росії і готуються до можливого публічного протистояння.

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Чиновник на умовах анонімності заявив, що військова загроза Росії завдає удару "в саме серце Статуту ООН".

"Привернення уваги до кризи має певну цінність. Це продемонструє, наскільки ізольована Росія в Раді Безпеки і на світовій арені. Це також дасть можливість американським чиновникам протистояти тому, що, як очікують США, буде хвилею російської дезінформації", - заявив він.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня проходять переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля рубежів України.

10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України в Північноатлантичний альянс. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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