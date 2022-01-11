США працюють із Німеччиною та ЄС над затримкою запуску Північного потоку-2

Північний потік - 2-США ведуть переговори з Німеччиною / Reuters

На даний момент США ведуть переговори з Німеччиною і Євросоюзом щодо затримки запуску Північного потоку-2. Газопровід можуть зупинити у разі прямої агресії з боку Російської Федерації.

"Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск Північного потоку-2, а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії", - заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада заявило про припинення процедури сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процес був поставлений на паузу через те, що структура власності енергетичного проекту не відповідає вимогам німецького законодавства.

Німецький регулятор зажадав, щоб Nord Stream AG (компанія-оператор СП-2, - ред.) зареєструвала в Німеччині нову юридичну особу, яка повинна стати власником тієї частини магістралі, яка проходить по німецькій території.

До тих пір, поки Газпром не виконає вимоги регулятора, сертифікація Північного потоку-2 відновлена не буде.

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Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що Москва виконає всі вимоги ФРН для того, щоб запуск СП-2 відбувся якомога швидше.

13 грудня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що сертифікація СП-2 припинена через невідповідність проекту третій газовій директиві ЄС. Вимога передбачає заборону однієї і тієї ж компанії займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі зробили заяву про те, що сертифікацію Північного потоку-2 не завершать у першій половині 2022 року. Однак компанія-оператор трубопроводу Газпрому вже запустила процес створення в Німеччині дочірнього підприємства згідно з вимогами Берліна. Росіянам не вдасться ввести в експлуатацію газопровід до літа поточного року.

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