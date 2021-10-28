Тільки народила малюка: у Києві коронавірус вбив молоду вчительку

Коронавірус в Україні / УНІАН

У Києві від ускладнень коронавірусу померла молода вчителька Ірина Шамота. Ведуча ТСН Марічка Падалко розповіла, що 11 днів тому вона народила здорового малюка.

За словами Марічки Падалко, молода жінка викладала англійську мову в столичній школі № 155.

"Біда ближче, ніж здається. Це вчителька англійської сш № 155, де навчаються мої діти, Ірина Валеріївна Шамота. 11 днів тому вона народила здорову дитину, але сама не пережила ковід. Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була в дуже важкому стані в реанімації під ШВЛ. Без мами залишилося двоє дітей", - повідомила Марічка Падалко.

Телеведуча звернулася до друзів і знайомих з проханням підтримати сім'ю вчительки – чоловіка і двох маленьких дітей. Для збору коштів вона розмістила номер банківської картки.

У коментарях багато відгукнулися на заклик про допомогу. А батьки дітей, у яких Ірина Шамота викладала, написали про вчительку теплі відгуки.

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Варто відзначити, що за останню добу Україна знову побила антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. Було зареєстровано 26 071 новий випадок COVID-19. Летальних випадків за останню добу - 576.

Нова мутація Дельти вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.