Три головних помилки з вагою після схуднення - відповідь ендокринолога

За словами фахівця, у багатьох людей людей часто відбувається "запаморочення від власних успіхів" - практично відразу після того, як вони схудли.
Є як мінімум три найпоширеніші помилки, які допускають люди схудлі, але схильні до повноти. Про це заявив відомий лікар-ендокринолог Віктор Жиляєв ефірі передачі "Доктор 24".
За словами фахівця, у багатьох людей людей відбувається "запаморочення від власних успіхів". Тобто, людина радий тому, що схуд, розслабляється і знову починає дозволяти собі багато зайвого.
"У цьому випадку хорошим мотиватором може виступити ваша фотографія до схуднення, оскільки ви вже можете помітити різницю" до " і "після", - сказав Жиляєв.
Наступна помилка - повернення колишньої калорійності. Жиляєв пояснив, що під час схуднення люди знижують калорійність і вживають їжу виключно обмежено. Однак, під час розслаблення від втрати ваги багато хто повертається до колишнього режиму і кількості їжі.
Крім того, важливо підібрати правильний раціон харчування, який був би одночасно корисний і комфортний.
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