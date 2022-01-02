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Тяга їсти шоколад і пити каву закладена в людському ДНК-коментар вчених

2 січня 2022, 10:31

Після нового дослідження вчених в США з'ясувалося, що люди, які віддають перевагу чорній каві, в більшості випадків також люблять темний шоколад.

Кава, шоколад
Тяга їсти шоколад і пити каву закладена в людському ДНК - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і прийшли до цікавих висновків. Згідно з їхніми висновками, на пристрасть до кави і шоколаду впливає так званий "ген кави", який і визначає, наскільки людина любить вживати продукти. Про це повідомляє телеканал CNN.

З'ясувалося, що люди, які віддають перевагу чорній каві, в більшості випадків також люблять темний шоколад. Крім того, ген кави впливає на те, чому одні люди випивають багато чашок кави в день, а інші - ні.

"Люди з цим геном швидше засвоюють кофеїн, тому стимулюючі ефекти зникають швидше, і їм потрібно пити більше кави", — заявила доктор Мерилін Корнеліс з північно-західного університету (штат Іллінойс).

Крім того, люди з подібною генетичною схильністю воліють простий чай, ніж підсолоджений і гіркий темний шоколад і, тим більше, ніж м'який молочний шоколад. Причому, це не пов'язано зі смаковими якостями напоїв, запевняють дослідники.

Люди з вищезазначеним геном віддають перевагу чорній каві та чаю (оскільки вони пов'язують гіркий смак з підвищенням розумової активності). І нібито саме цього прагнуть домогтися від кофеїну.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

viber
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