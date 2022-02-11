УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

У 32% літніх людей коронавірус спричиняє появу нових хвороб: по яких органах б‘є ковід

11 лютого 2022, 04:45

Найчастіше після перенесеного COVID-19 у людей старшого віку страждають серце, нирки, легені і печінка.

Коронавірус викликає появу нових хвороб у кожної третьої літньої людини, яка ним перехворіла/ УНІАН, Reuters

У третини людей похилого віку після коронавірусу з’являється принаймні одна нова проблема зі здоров’ям, яка вимагає медичної допомоги.

Такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши дані про стан здоров’я 133 366 осіб у віці 65 років і старше, які раніше перенесли ковід, пише MedicalXpress.

У вибірку увійшли люди, у яких виявили COVID-19 до 1 квітня 2020 року. Щоб вивчити їхній подальший стан і зміни у здоров’ї, науковці використали дані медичного страхування цих людей. Після цього отримані дані порівняли з групами з діагнозом "вірусне захворювання нижніх дихальних шляхів".

Вчені фіксували, які нові стани з’являлися у людей після перенесеної хвороби у постгострий період – тобто з 21 дня після виявлення вірусу в організмі. Таким чином їм далося вирахувати, ризик появи яких хвороб є у людей літнього віку після ковіду.

Як показали результати, одна або декілька нових хвороб з’явилися у 32% літніх людей, які перехворіли коронавірусом. Найчастіше після перенесеного COVID-19 у людей старшого віку страждають серце, нирки, легені і печінка, а також можуть з’являтися ускладнення психічного здоров’я.

Реклама

Після COVID-19 у літніх людей можуть виникнути такі проблеми:

  • дихальна недостатність,
  • втома,
  • високий кров’яний тиск,
  • діагнози психічного здоров’я.

Раніше вчені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак. Цей симптом частіше зустрічався серед людей, які курять і вживають не менше двох порцій алкоголю на день, а також серед жінок.

Нагадаємо, низка українських аптек почала продавати пігулки від коронавірусу Молнупіравір. У МОЗ заявили, що препарат, який з’явився на прилавках, не зареєстрований в Україні – він може бути підробкою і становити небезпеку здоров’ю людей.

Вас також може зацікавити:

viber
пенсіонери коронавірус COVID-19 Коронавірус наслідки лікування коронавірусу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругівГороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругів Місячний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - плітки, Козерогам - важливе знайомство, Ракам - грошіМісячний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - плітки, Козерогам - важливе знайомство, Ракам - гроші Мороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваноюМороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваною Путін готовий захопити Київ: ексміністр оборони назвав ймовірний напрямок удару РФПутін готовий захопити Київ: ексміністр оборони назвав ймовірний напрямок удару РФ "Там Рябчук збожеволів": вцілілий нацгвардієць розповів про перші хвилини стрілянини в Дніпрі"Там Рябчук збожеволів": вцілілий нацгвардієць розповів про перші хвилини стрілянини в Дніпрі
04:51

Як правильно зберігати речі: 5 лайфхаків, які заощадять вам місце вдома

04:45

У 32% літніх людей коронавірус спричиняє появу нових хвороб: по яких органах б‘є ковідВідео

04:19

Надія Мейхер, пестячи себе, показала розкішний бюст, який ледь не вистрибнув з сукніВідео

04:14

Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушВідео

04:09

Будуть біліші за сніг: як відбілити шкарпетки в домашніх умовах без кип'ятіння

Реклама
03:59

Чоловік виграв у лотерею майже 300 разів всього за два місяці і поділився своїм секретом

03:57

Що потрібно їсти для хорошого рівня гемоглобіну - відповідь нутриціолога

03:53

Воду після варки буряка використовують в народній медицині: від чого може допомогти відвар

02:51

Прикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуВідео

02:22

Кардіолог пояснив, чим небезпечний для тіла низький тиск

02:15

Зірка Блакитної лагуни 56-річна Брук Шилдс оголила ідеальні груди

01:32

Переговори тривали 9 годин: всі подробиці зустрічі радників нормандської четвірки в БерлініВідео

01:23

Що буде, якщо пити воду з лимоном щодняВідео

00:50

Кулінарний шедевр за 5 хвилин: чудові пиріжки з багета на швидку рукуВідео

00:45

Гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

00:18

"Найсильніша і нанезалежніша" українська блогерка-мільйонниця приголомшила фанів пікантними кадрами

00:15

Доведеться тільки насолоджуватися: названо найпростіші в догляді рослини для садуВідео

00:04

Принесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинкуВідео

10 лютого, четвер
23:49

Як більмо на очах: що потрібно прибрати з інтер'єру, щоб зберегти гармонію в доміВідео

23:19

"Заважав жити": на Харківщині чоловік жорстоко лупив 8-річного пасинка і встановив "систему штрафів"

Реклама
22:50

Роман Сасанчин продає квартиру в Києві, яку виграв на Голосі країни: що сталося

22:48

Раптово померла невістка Геннадія КернесаВідео

22:24

Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютогоВідео

22:06

Якщо ви захворіли на COVID-19 або грип: як отримати е-лікарняний телефономВідео

21:47

У котельні, без їжі і з відром замість туалету: горе-мати півроку знущалася над синомВідео

21:30

"Економічна війна": США відреагували на блокаду Росією Азовського моряВідео

21:18

Що буде з тілом, якщо пити воду з лимоном кожен день - відповідь вчених

21:00

Зеленський і Столтенберг обговорили майбутній саміт НАТО та участь у ньому УкраїниВідео

20:40

"Змило величезною хвилею": в Атлантичному океані зник український артистВідео

20:35

Що подивитися на День святого Валентина: фільми, серіали та мультфільми для романтичного настроюВідео

20:34

Вимоги Росії - заряджений револьвер на столі: Кулеба різко розніс ультиматуми Кремля щодо НАТО

20:11

"Приходьте цілуватися": Дорофєєва засвітила стрункі ноги і шокувала фанатів проханням

20:10

Поліція викличе Ярославського на допит у справі про смертельну ДТП у Харківській області

20:03

"Нічого не блокується": у Путіна відповіли на маневри російських кораблів у Чорному моріВідео

19:54

Вагітна Ріанна знялася топлес в пікантному луціФото

19:40

Як потрібно правильно їсти гречку - поради медика

19:27

На Полтавщині загадково померла 3-річна дитина: спочатку піднялася температура, а потім - набряк мозку

19:21

У Рівненській області чоловік по-звірячому зґвалтував 10-річну доньку співмешканкиВідео

19:16

Якби Маск працював на Україну, то його б давно вже звільнилиПогляд

18:40

"Якщо така розумна, то лікуй сама!": лікарів звинуватили у смерті 25-річного хлопця на Рівненщині

Реклама
18:30

Гроші відлітають миттєво: з'ясовані нові схеми шахраїв через WhatsAppВідео

18:17

Дмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планети

18:12

В Україні пік хвилі COVID-19: Ляшко заявив про 41 тис заражень на день і низький рівень госпіталізаційВідео

18:07

Здійснення бажань і щастя в любові: 3 знака, яких чекають неймовірні зміни в кінці зимиВідео

18:03

"Терпи, красуня": Путін відповів Зеленському на скандальну заявуВідео

17:49

В Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінки

17:33

У Рівному машиніст поїзда врятував життя пасажирів, ледь не позбувшись своєї

17:19

"Велике будівництво" цьогоріч продовжить масштабний ремонт траси Н-07 на Чернігівщині

17:17

Загрози для України і "морська блокада": що обговорюватимуть на терміновому засіданні РНБО в ХарковіВідео

17:03

"Укрзалізниця" запускає новий маршрут на комфортабельному потязі 2021 рокуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти