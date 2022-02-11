У 32% літніх людей коронавірус спричиняє появу нових хвороб: по яких органах б‘є ковід

Коронавірус викликає появу нових хвороб у кожної третьої літньої людини, яка ним перехворіла/ УНІАН, Reuters

У третини людей похилого віку після коронавірусу з’являється принаймні одна нова проблема зі здоров’ям, яка вимагає медичної допомоги.

Такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши дані про стан здоров’я 133 366 осіб у віці 65 років і старше, які раніше перенесли ковід, пише MedicalXpress.

У вибірку увійшли люди, у яких виявили COVID-19 до 1 квітня 2020 року. Щоб вивчити їхній подальший стан і зміни у здоров’ї, науковці використали дані медичного страхування цих людей. Після цього отримані дані порівняли з групами з діагнозом "вірусне захворювання нижніх дихальних шляхів".

Вчені фіксували, які нові стани з’являлися у людей після перенесеної хвороби у постгострий період – тобто з 21 дня після виявлення вірусу в організмі. Таким чином їм далося вирахувати, ризик появи яких хвороб є у людей літнього віку після ковіду.

Як показали результати, одна або декілька нових хвороб з’явилися у 32% літніх людей, які перехворіли коронавірусом. Найчастіше після перенесеного COVID-19 у людей старшого віку страждають серце, нирки, легені і печінка, а також можуть з’являтися ускладнення психічного здоров’я.

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Після COVID-19 у літніх людей можуть виникнути такі проблеми:

дихальна недостатність,

втома,

високий кров’яний тиск,

діагнози психічного здоров’я.

Раніше вчені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак. Цей симптом частіше зустрічався серед людей, які курять і вживають не менше двох порцій алкоголю на день, а також серед жінок.

Нагадаємо, низка українських аптек почала продавати пігулки від коронавірусу Молнупіравір. У МОЗ заявили, що препарат, який з’явився на прилавках, не зареєстрований в Україні – він може бути підробкою і становити небезпеку здоров’ю людей.

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