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Вчені знайшли дві нові ознаки високого рівня холестерину в тілі

2 лютого 2022, 15:15

Як кажуть вчені, причина серйозних проблем з тілом — це утруднене надходження до ніг кров'яних мас через високий рівень холестерину.

Холестирен
Вчені знайшли дві нові ознаки високого рівня холестерину в тілі / ua.depositphotos.com

Підвищений рівень холестерину, з яким стикаються люди, схильні до малорухливого способу життя і неправильного харчування, можна визначити самостійно за двома ознаками на ногах. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

"Якщо ви помітили, що нігті на ногах стали крихкими або сповільнилося їх зростання, але при цьому ніяких інших змін в способі життя не відбулося, це привід перевіритися", — кажуть медики.

Як розповіли фахівці з Британського фонду Серця, причина вищевказаного - утруднене надходження до ніг крові через високий рівень холестерину.

Другий фактор, який повинен насторожувати, — зміна зовнішнього вигляду шкіри, який говорить про недостатній приплив крові.

"При захворюванні периферичних судин сповільнюється ріст волосся на ногах, блідне або синіє шкіра, з'являються незагойні рани або виразки, нігті стають товстими і непрозорими, м'язи німіють і важчають", — підсумували лікарі.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

viber
здоров'я холестерин організм
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