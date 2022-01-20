Вчені знайшли незвичайну користь від вживання кави / ua.depositphotos.com

Огляд майже двохсот наукових публікацій показав, що помірне споживання кави - від трьох до п'яти чашок на добу — нітрохи не шкодить травній системі, а навпаки, зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі, панкреатиту і деяких захворювань печінки. Результати такого дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

На своєму шляху через шлунково-кишковий тракт кава надає три основних впливу - на шлункову, жовчну і панкреатичну секрецію, яка необхідна для перетравлення їжі, на мікробіоту кишечника і на скорочення стінок товстої кишки (процес, необхідний для проходження їжі через травний тракт).

Крім того, аналіз результатів 194 досліджень продемонстрував, що кава при помірному споживанні стимулює процеси травлення і допомагає проходженню через товсту кишку ‒ в тому числі збільшує кількість "хороших бактерій" в кишечнику, знижує ризик утворення жовчних каменів, а також має захисну дію на печінку.

Результати дослідження також показали - кава стимулює вироблення травного гормону гастрину і соляної кислоти шлункового соку. Обидва ці речовини допомагають розщеплювати їжу в шлунку.

читайте такожНутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кави

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, В першу чергу має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.