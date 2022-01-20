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Вчені знайшли незвичайну користь від вживання кави

20 січня 2022, 17:25

На своєму шляху через шлунково-кишковий тракт кава надає на організм основні впливи, кажуть вчені - на шлункову, жовчну і панкреатичну секрецію.

Кава
Вчені знайшли незвичайну користь від вживання кави / ua.depositphotos.com

Огляд майже двохсот наукових публікацій показав, що помірне споживання кави - від трьох до п'яти чашок на добу — нітрохи не шкодить травній системі, а навпаки, зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі, панкреатиту і деяких захворювань печінки. Результати такого дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

На своєму шляху через шлунково-кишковий тракт кава надає три основних впливу - на шлункову, жовчну і панкреатичну секрецію, яка необхідна для перетравлення їжі, на мікробіоту кишечника і на скорочення стінок товстої кишки (процес, необхідний для проходження їжі через травний тракт).

Крім того, аналіз результатів 194 досліджень продемонстрував, що кава при помірному споживанні стимулює процеси травлення і допомагає проходженню через товсту кишку ‒ в тому числі збільшує кількість "хороших бактерій" в кишечнику, знижує ризик утворення жовчних каменів, а також має захисну дію на печінку.

Результати дослідження також показали - кава стимулює вироблення травного гормону гастрину і соляної кислоти шлункового соку. Обидва ці речовини допомагають розщеплювати їжу в шлунку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, В першу чергу має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
здоров'я кава організм
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