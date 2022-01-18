Вчені знайшли новий засіб від похмілля/ ua.depositphotos.com

Група вчених Королівського коледжу в Лондоні назвала екстракт гвоздики щодо ефективним засобом від похмілля. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Колектив під керівництвом відомого психіатра Еммерта Робертса (Emmert Roberts) вивчив Дії 23 речовин на групах випробовуваних. В результаті було виділено сім відносно ефективних препаратів, найбільш дієвими з яких виявилися екстракт гвоздики, толфенамова кислота і піритинол. При цьому лише перший не є лікарським засобом і доступний у вільному продажу. Втім, вчені зізналися, що проведені дослідження не можна вважати повноцінними через малу вибірку пацієнтів і порушень в ході випробувань.

Зокрема, у восьми дослідженнях брали участь тільки чоловіки, і ні в одному з них не брали участь люди старше 65 років. Самим же ефективним засобом прибрати похмілля Еммертс назвав або утримання від алкоголю, або помірне його вживання.

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