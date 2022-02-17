Вчені знайшли нову небезпеку високого тиску / ua.depositphotos.com

Високий кров'яний тиск погіршує пам'ять і викликає розлад мислення у людей середнього та похилого віку. Про таку небезпеку гіпертензії повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress.

До такого висновку прийшли Бразильські дослідники, які опублікували результати наукової роботи в спеціалізованому журналі Hypertension.

Вчені закінчили аналіз даних про сім тисяч дорослих людей в Бразилії, вік яких становив в середньому 59 років. За учасниками дослідження спостерігали протягом майже чотирьох років. Тестувалися такі когнітивні функції, як пам'ять, швидкість мови, увага, концентрація та інші властивості, пов'язані з мисленням.

Виявилося, що систолічний артеріальний тиск в районі від 121 до 139 міліметрів ртутного стовпа і діастолічний тиск від 81 до 89 міліметрів ртутного стовпа сприяє тому, що прискорено знижуються когнітивні функції у людей середнього і старшого віку, які не вживали препарати для зниження тиску.

При цьому швидкість погіршення роботи мозку не залежала від тривалості гіпертонії, тобто навіть самі нетривалі напади високого тиску знижують когнітивні функції.

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