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Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людей

14 січня 2022, 02:16

Йдеться про чхання - це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії.

коронавірус
Названо новий симптом штаму Омікрон у вакцинованих / Фото Reuters

Вчені виявили новий симптом коронавірусу у тих, хто був заражений на штам Омікрон, який проявляється лише у вакцинованих, повідомляє Express.

Йдеться про чхання - це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії. З цього випливає висновок вчених, що даний симптом є характерним для щеплених людей.

До такого результату прийшли фахівці британського центру ZOE. Так, доктор Клер Стівс зауважив, що чхання - симптом, який не спостерігали раніше. За даними дослідження, часте чхання може свідчити про позитивний результат на COVID-19.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, станом на ранок 13 січня 2022 коронавірус в Україні за добу виявили у 10 046 жителів країни. У тому числі захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників.

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