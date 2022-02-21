Вчені знайшли новий спосіб позбутися зайвої ваги / ua.depositphotos.com

Є білок, який, в певних випадках, дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги за допомогою сальних залоз. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи імені Перельмана (Університет штату Пенсільванія, США), повідомляє журнал Science.

Відкриття вдалося зробити несподівано. Фахівці вивчали білки імунної системи, які пов'язані з розвитком алергії.

В ході експерименту на гризунах увагу дослідників привернув білок TSLP, який не тільки пригнічував алергію, але і запобігав розвитку діабету другого типу у мишей (а вони сильно страждають від вкрай важких форм ожиріння). Подальші спостереження показали, що TSLP не тільки знизив їх несприйнятливість до інсуліну, але і серйозно знизив масу тіла.

За місяць експерименту вага мишей знизилася майже вдвічі-з 45 до 25 грамів, що є нормою для здорових особин. Тоді вчені провели детальний аналіз впливу білка на організм. Виявилося, що дана речовина впливало не на мозок гризунів або їх жирові відкладення, а на сальні залози в їх шкірному покриві. TSLP різко підвищував активність себоцитів-клітини, які виробляють шкірний жир. І вони змушували організм мишей постійно транспортувати ліпіди з жирових відкладень в сальні залози, звідки ті майже відразу покидали тіла гризунів.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли-основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.

Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.