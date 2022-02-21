УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Вчені знайшли новий спосіб позбутися зайвої ваги

21 лютого 2022, 16:31

Зокрема, колектив вчених ретельно вів пошук сигнальних молекул, які відповідають за придушення алергічних реакцій та керують реакцією організму на інсулін.

Зайва вага
Вчені знайшли новий спосіб позбутися зайвої ваги / ua.depositphotos.com

Є білок, який, в певних випадках, дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги за допомогою сальних залоз. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи імені Перельмана (Університет штату Пенсільванія, США), повідомляє журнал Science.

Відкриття вдалося зробити несподівано. Фахівці вивчали білки імунної системи, які пов'язані з розвитком алергії.

В ході експерименту на гризунах увагу дослідників привернув білок TSLP, який не тільки пригнічував алергію, але і запобігав розвитку діабету другого типу у мишей (а вони сильно страждають від вкрай важких форм ожиріння). Подальші спостереження показали, що TSLP не тільки знизив їх несприйнятливість до інсуліну, але і серйозно знизив масу тіла.

За місяць експерименту вага мишей знизилася майже вдвічі-з 45 до 25 грамів, що є нормою для здорових особин. Тоді вчені провели детальний аналіз впливу білка на організм. Виявилося, що дана речовина впливало не на мозок гризунів або їх жирові відкладення, а на сальні залози в їх шкірному покриві. TSLP різко підвищував активність себоцитів-клітини, які виробляють шкірний жир. І вони змушували організм мишей постійно транспортувати ліпіди з жирових відкладень в сальні залози, звідки ті майже відразу покидали тіла гризунів.

читайте такожЯка є зв'язок між дієтою і запаленням в кишечнику-відповідь вчених

Нагадаємо, раніше вчені розповіли-основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.

Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.

viber
зайва вага схуднення організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах Кардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серцяКардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серця Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схудненняСпалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення Гороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїГороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економії Зеленський терміново звернувся до українцівЗеленський терміново звернувся до українців
15:09

"Велике будівництво" взялось за курортні маршрути Миколаївської області

14:57

"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР"

14:51

Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в Турині

14:40

Пора виходити з логіки РФ: не існує окремих проблем Криму і ДонбасуПогляд

14:35

Путін хоче цинічно продавити ЗахідПогляд

Реклама
14:25

Сонце пригріє вже по-весняному, але дощі зіпсують все: зима в Україні закінчиться не за календарем

14:15

Росія повністю визнала "ЛДНР": Радфед ратифікував угодиВідео

14:12

Визнання РФ незалежності "ЛДНР": Російські мільярдери за добу втратили 8 млрд доларівВідео

13:59

РФ офіційно вийшла із Мінських угод: у Кремлі заявили, що це більше не актуальноВідео

13:57

Помилки з Грузією 2008 року повторити не можна: Зеленський закликав розтрощити ПП-2

13:39

Вторгнення уже почалося: Джонсон попередив про "нову ірраціональну поведінку РФ"Відео

13:39

Шольц оголосив про повну зупинку Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

13:38

"Не була і не буде частиною Росії": спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну

13:34

"Дайте спокій моїй країні!": як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНРВідео

13:17

Путін націлився в Україні на три великі міста-Bloomberg

13:17

Москва не бажає розривати дипвідносини з Україною - ПєсковВідео

13:03

"Росія визнає "ЛНР" і "ДНР" в межах проголошення": у Кремлі дали офіційний коментар

13:00

Гороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїВідео

12:58

Військові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР"

12:47

Чверть українців готова воювати, ще чверть допомагатиме армії - опитування

Реклама
12:38

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – ЗеленськийВідео

12:35

Морок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФВідео

12:16

"РФ має дотримуватися здорового глузду": президент Туреччини засудив визнання Росією "ЛДНР"Відео

12:16

Гороскоп для Стрільців на березень 2022: неймовірне везіння, підвищення та медовий місяцьВідео

12:12

Зеленський пообіцяв зайнятися розривом дипвідносин з Росією та заговорив про воєнний станВідео

12:00

Російський дідусь хоче відновити СРСР, тому що у нього тоді ще стоявВідеоблоги

11:56

У Луцьку за президентською програмою реконструювали спорткомплекс національного технічного університету

11:44

Визнання "ЛНР/ДНР": перемога чи програш ПутінаПогляд

11:43

У "Слузі народу" запропонували розірвати дипвідносини з Росією через рішення ПутінаВідео

11:42

Бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили УкраїніВідео

11:40

Військові бази Росії в "ЛДНР": у Москві розкрили плани щодо захопленого ДонбасуВідео

11:39

У прифронтовому Маріуполі люди вийшли на мітинг на підтримку України

11:20

Лія Меладзе розповіла про пухлину в стегні: "Кульгала чотири роки"Відео

11:17

РФ зможе будувати військові бази на окупованих територіях Донбасу – ReutersВідео

11:07

Путін визнав "ЛДНР": Україна закликала світ до різкого удару по РосіїВідео

10:58

Єгорова потрапила у новий скандал, назвавши Путіна "героєм нашого часу" після визнання "ЛДНР"Відео

10:54

"Нова Берлінська стіна?": Резніков заявив, що Росія визнала свою агресію проти УкраїниВідео

10:51

З днем кішок: коли відзначають в різних країнах, милі картинки і привітання до свята

10:18

"Обстріли" на Донбасі припиняться: Собчак розповіла, як Путін уникнув глобальної війни

10:17

"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"

Реклама
10:15

Україна - це нічна варта цивілізаціїПогляд

10:05

У Думі заявили про плани визнати "ЛДНР" у кордонах Луганщини й Донеччини й одразу спростували

09:53

"Путін розірвав Мінські угоди на шматки": постпред США в ООН анонсувала нові заходи проти РФВідео

09:53

Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуВідео

09:34

"Скажу про реалії та майбутнє": Зеленський підколов Путіна, який застяг в минуломуВідео

08:58

Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"

08:41

Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертвВідео

08:22

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

08:20

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:12

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти