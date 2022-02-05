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Вчені знайшли новий спосіб лікування поширеного типу діабету

5 лютого 2022, 02:52

Як кажуть американські дослідники, новий спосіб лікування прямо спрямований на певні клітини без придушення більш широких імунних реакцій.

Діабет
Вчені знайшли новий спосіб лікування поширеного типу діабету / УНІАН

Вчені Північно-Західного університету (США) відкрили метод ефективного лікування діабету першого типу за допомогою імуномодуляції. Про це повідомляється в статті, яка була опублікована в журналі Nature Nanotechnology.

У новому підході використовуються наноносії для модифікації імунодепресанта під назвою "рапаміцин". Це дозволило створити нову форму імуносупресії, яка спрямована на певні клітини без придушення більш широких імунних реакцій.

Острівці підшлункової залози контролюють вироблення інсуліну при зміні рівня цукру в крові, а при діабеті першого типу імунна система організму атакує і знищує клітини, які виробляють інсулін. Зі здоровими трансплантованими острівцями пацієнтам з діабетом першого типу можуть більше не знадобитися ін'єкції інсуліну, проте власна імунна система може брати участь у відторгненні острівців.

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Нагадаємо, раніше китайські вчені довели новий зв'язок діабету і коронавірусу, а американські дослідники знайшли Нова ознака поширеного типу діабету.

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здоров'я діабет цукровий діабет
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