Вчені назвали головний недолік смарт-годин / ua.depositphotos.com

Смарт-годинник може збирати дані некоректно - в разі, якщо їх власник страждає від ожиріння або ж має темний колір шкіри. Про це повідомляє спеціалізоване видання The Verge.

Журналісти наводять як приклад актуальне наукове дослідження фахівців Міжнародного Університету Флориди (США). У ньому вчені зробили висновок, що у людей з темним кольором шкіри і підвищеним рівнем жирового прошарку смарт-годинник може збирати помилкову інформацію. Медики рекомендували виробникам гаджетів більш точно тестувати свої девайси перед випуском у продаж.

За словами автора дослідження доцента Джесіки Рамелла-Роман (Jessica Ramella-Roman), Розумні годинник досить повно відповідають потребам людей зі світлим кольором шкіри і нормальним рівнем жиру в організмі. Експеримент проводили за допомогою популярних на ринку пристроїв Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 і Polar M600. Крім того, всі девайси базуються на фотоплетизмографії — спеціальному методі збору даних про серцебиття. З'ясувалося, що багата меланіном шкіра гірше пропускає світло. Також шкіра людей з ожирінням містить набагато менше води (і це перешкоджає кровотоку).

В обох випадках всі зібрані носяться пристроями дані можуть бути помилковими. При наявності темної шкіри похибка сенсора становила 10%, а при наявності зайвої жирового прошарку — доходила до 60%.

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