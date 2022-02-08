Вчені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак

У багатьох нюх і смак не повертаються ще якийсь час після одужання / Фото Reuters

У багатьох людей, які захворіли на COVID-19, часто зникає нюх і смак. У багатьох такий симптом залишається навіть після одужання.

Французькі вчені після проведення досліджень з’ясували, кого найчастіше турбує ця проблема. Для визначення категорій таких людей вони використали дані національного дослідження SAPRIS, учасниками якого стали 279 478 французів, пише medRxiv.

До дослідження включили 3439 осіб. Після підрахунків виявилося, що з цієї кількості про втрату нюху і смаку повідомляли 750 учасників. З вищою ймовірністю ці симптоми проявлялися у людей, які курять і вживають не менше двох порцій алкоголю на день. Крім цього, нюх і смак частіше зникали під час хвороби у жінок, ніж у чоловіків.

У 90% учасників дослідження спостерігалися багато різних симптомів під час захворювання коронавірусом, а не лише втрата нюху і смаку. Проте у 10% були лише ці симптоми.

Під час аналізу за віком виявилося, що ці симптоми частіше зустрічаються у людей віком 30, 50, 60 або 70 років, при цьому серед людей близько 40 років – рідше.

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Раніше повідомлялося, що вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людей. Йдеться про чхання – це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії. З цього випливає висновок вчених, що даний симптом є характерним для щеплених людей.

Також науковці пояснили, які два симптоми вказують на зараження Омікроном. Є два симптоми, які легко сплутати із застудою – втома і головний біль. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути коронавірус, і у вас є ці симптоми – краще перевіритися на Омікрон.

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