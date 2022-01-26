Вчені відповіли, яке харчування допоможе "збити" ризик діабету / ua.depositphotos.com

Нове дослідження показало, що поїдання яєць на сніданок пов'язане з поліпшенням показників рівня цукру в крові і зниженням ризику діабету. Про це повідомляє спеціалізований журнал Nutrition Research and Practice.

"Регулярне вживання яєць може поліпшити рівень глюкози в крові натщесерце у людей з предіабетом або діабетом другого типу", - кажуть дослідники.

Зокрема, дослідники виявили, що ефект зниження ризику діабету завдяки нормалізації рівня цукру в крові виникає при вживанні одного яйця в день. Висновок про це було зроблено при підведенні підсумків 14-річного дослідження за участю більше семи тисяч дорослих осіб.

"У дорослих людей, які регулярно з'їдали від двох до чотирьох порцій яєць (від чотирьох до восьми штук) на тиждень, ризик розвитку діабету був на 40% нижче", −кажуть вчені.

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При цьому дослідники констатують, що щоденне споживання одного великого яйця не супроводжується будь-якими негативними змінами в ліпідному профілі організму (тобто, рівень жиру в крові не стає більш високим, підсумували дослідники.

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