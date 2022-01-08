Вчені придумали новий спосіб для регулювання рівня цукру в крові / УНІАН

Вчені з Європи і США знайшли гормон, за допомогою якого можна регулювати рівень глюкози в крові незалежно від інсуліну. Відповідні результати дослідження були опубліковані в спеціалізованому журналі Cell Metabolism.

Автори сподіваються, що їх відкриття закладе основу нових методів лікування діабету і дозволить створити препарати для ефективного і безпечного зниження цукру в організмі. Дослідники з Американського Інституту Солка разом з колегами з Німеччини, Нідерландів та Швейцарії відкрили ще одну речовину, яка виробляє жирову тканину. І воно також ефективно і швидко, як і інсулін, регулює рівень глюкози в крові, — гормон FGF1. Подібно до інсуліну, FGF1 контролює рівень глюкози в крові, пригнічуючи розпад жирів, ліполіз, але використовує для цього інший молекулярний механізм.

"Відкриття другого гормону, який пригнічує ліполіз і знижує рівень глюкози - це науковий прорив. Ми визначили нового гравця, який допоможе нам зрозуміти, як організм регулює запаси енергії", — заявив керівник дослідження, професор Рональд Еванс.

З їжею в кровотік потрапляють багаті енергією жири і глюкоза. Зазвичай інсулін доставляє ці поживні речовини до клітин м'язів і жирової тканини, де вони або відразу використовуються, або зберігаються для подальшого використання. Далі - у людей з інсулінорезистентністю глюкоза не видаляється ефективно з крові, а високий ліполіз збільшує рівень жирних кислот. Ці додаткові жирні кислоти запускають вироблення глюкози в печінці, збільшуючи і без того високий рівень глюкози. Крім того, накопичуючись в органах, жирні кислоти посилюють інсулінорезистентність, характерну для діабету і ожиріння.

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