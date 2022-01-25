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Вчені розповіли, чи є надійний спосіб побороти безсоння

25 січня 2022, 01:25

Фахівці з'ясували, що проблеми із засипанням мають близько 16 мільйонів жителів Великобританії. І така картина, на їхню думку, спостерігається по всьому світу.

Безсоння
Вчені розповіли, чи є надійний спосіб побороти безсоння / ua.depositphotos.com

Обійми є вкрай ефективним способом заснути. Про це повідомляє портал Express з посиланням на нове дослідження британських лікарів.

Фахівці з'ясували, що проблеми із засипанням мають близько 16 мільйонів жителів Великобританії. Вчені пояснили такий стан речей викидом кортизолу протягом доби. Гормон відповідає за реакцію на стрес, а для нормального сну необхідно знизити його кількість в організмі, розповіли дослідники.

Крім того, вони ще раз вказали на позитивний вплив обіймів на здоров'я людини. Якщо влаштуватися в ліжку зручніше і обійняти кохану людину, то це в значній мірі знизить почуття занепокоєння і поліпшить настрій. Оскільки організм почне виробляти серотонін, який має важливу роль в циклі сну і неспання.

За словами медиків, пом'якшення впливу стресу під час обіймів поліпшить роботу серця і судин. Крім того, це зміцнює імунну систему. Викид дофаміну розслабляє мускулатуру. Вчені назвали обійми засобом, який бореться проти депресії і допоможе побороти безсоння.

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Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому пандемія COVID-19 загрожує спалахом ожиріння. Карантин можна назвати головним каталізатором процесу ожиріння.

Вчені знайшли нову причину ожиріння у жінок. Виявляється, є чіткий фактор того, що жінки починають набирати зайву вагу.

Стало відомо, які корисні продукти з омега-3 допоможуть скинути вагу. Як кажуть медики, в організмі багатьох людей не вистачає поліненасичених жирів омега-3 ‒ оскільки жоден орган не може їх синтезувати.

viber
здоров'я сон безсоння
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