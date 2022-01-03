Вчені розповіли, яким чином новий штам Омікрон вплине на пандемію коронавірусу

Штам коронавірусу Омікрон-прогноз вчених / Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон - попередження про те, як надалі розвиватиметься пандемія коронавірусу. Стрімке поширення цієї мутації вірусу показує, що коронавірус з часом стане ендемічним, як грип, заявив експерт з інфекційних захворювань з Гарвардської школи громадської охорони Здоров'я Стівен Кісслер, повідомляє Associated Press.

У постпандемічний період коронавірус буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання в інших людей, в залежності від загального стану здоров'я, вакцинації і перенесених раніше інфекцій, вважає він.

Мутації, за його словами, триватимуть, і в кінцевому підсумку час від часу може вимагатися бустерна вакцинація новими препаратами, адаптованими до інших варіантів коронавірусу.

При цьому імунна система людини буде краще розпізнавати і чинити опір коронавірусу, зазначив імунолог Алі Еллебеді з Вашингтонського університету, вказавши на здатність людського організму "запам'ятовувати" мікроби, яких він бачив раніше, створюючи при цьому багатошаровий захист.

Омікрон в Україні

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

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