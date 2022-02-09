Вчені розповіли, як вживання кави може допомогти в боротьбі з небезпечною хворобою / ua.depositphotos.com

Якщо пити регулярно каву, тобто шанс допомогти організму в його боротьбі з хворобою Альцгеймера. До такого висновку прийшли вчені з Університету імені Едіт Коен, які провели довготривале дослідження за участю декількох сотень жителів Австралії. Про це говорить В статті, яка була опублікована в журналі Frontiers in Aging Neuroscience.

Крім того, було розкрито вплив кави на профілактику занепаду когнітивних здібностей у 227 літніх пацієнтів, у яких не спостерігалися ознаки деменції. За станом здоров'я учасників стежили протягом 126 місяців. У підгрупи добровольців аналізували зв'язок між вживанням напою і накопиченням в мозкових тканинах бета-амілоїдів або розміром мозку. Бета-амілоїди вважаються основним фактором, що провокує розвиток хвороби Альцгеймера.

Пацієнти, які не страждали від порушень пам'яті і регулярно вживали каву на початку дослідження, мали більш низький ризик розвитку легких когнітивних розладів, які часто передують хворобі Альцгеймера. Також кава перешкоджала накопиченню бета-амілоїдів, проте не чинила ніякого впливу на ступінь атрофії сірої і білої речовини або зменшення обсягу гіпокампу — області мозку, яка відповідала за формування довготривалої пам'яті.

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