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Вчені розповіли, чи можуть люди отримати "суперімунітет" до COVID-19

31 січня 2022, 13:02

Вчені з Орегонського університету здоров'я і науки в грудні минулого року закінчили довге дослідження і прийшли до досить цікавого висновку.

лікар
Вчені розповіли, чи можуть люди отримати "суперімунітет" до COVID-19 / Reuters

Американські та австрійські вчені з'ясували, що люди, які були вакциновані від коронавірусу, але потім все ж заразилися COVID-19, можуть отримати "супериммунитет" до майбутніх штамів вірусу. Про це повідомляє портал Business Insider.

Вчені з Орегонського університету здоров'я і науки в грудні 2021 року закінчили дослідження і з'ясували, що під час поширення дельта-штаму коронавірусу перехворіли одним з попередніх варіантів вірусу і при цьому вакциновані учасники дослідження рідше заражалися "Дельтою".

"Не тільки рівень антитіл стає високим, але і здатність до перехресної нейтралізації різних варіантів значно підвищується", - повідомив Фікаду Тафессе, один з авторів американського дослідження.

За його словами, при так званій "проривній інфекції" (тобто при зараженні повністю вакцинованої людини) організм отримує інформацію про мінливість коронавірусу, що створює додатковий рівень складності набору антитіл.

читайте також"Слабкий імунітет": у ВООЗ назвали можливу причину появи штаму коронавірусу Омікрон

Нагадаємо, раніше компанія Sinovac заявила, що її вакцина від коронавірусу CoronaVac захищає від нового поширеного штаму Омікрон і забезпечує сильну імунну відповідь організму.

"Результати цього науково-клінічного дослідження свідчать, що такий графік вакцинації сприяє посиленню загальної кількості нейтралізуючих антитіл IgG і противірусної клітинної імунної відповіді, заснованої на гамма-інтерфероні (IFN-γ), що утворює Т-лімфоцити", - розповіли у виробника.

viber
імунітет коронавірус COVID-19
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