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Вчені розповіли, чи існує природний засіб від похмілля

4 лютого 2022, 02:08

Найефективнішим засобом врятуватися від похмілля вчені назвали або повне утримання від алкоголю або помірне його вживання. Але є і народний засіб.

Похмілля
Вчені розповіли, чи існує природний засіб від похмілля / ua.depositphotos.com

Група вчених Королівського коледжу в Лондоні назвала екстракт гвоздики щодо ефективним засобом від похмілля. Про це пише The Guardian.

Дослідники на чолі з психіатром Еммертом Робертсом (Emmert Roberts) вивчили Дії 23 речовин на групах випробовуваних. В результаті було виділено сім відносно ефективних препаратів, найбільш дієвими з яких виявилися екстракт гвоздики, толфенамова кислота і піритинол. При цьому тільки перший не є ліками і доступний у звичайному продажу. Втім, вчені зізналися, що проведені дослідження не можна вважати повноцінними через малу вибірку пацієнтів і порушень в ході випробувань. Зокрема, у восьми дослідженнях брали участь тільки чоловіки, і ні в одному з них не брали участь люди старше 65 років.

Найбільш же ефективним засобом уберегтися від похмілля Еммертс назвав або повне утримання від алкоголю, або помірне його вживання. При цьому лікар зізнався, що після досліджень він придбав собі пляшку екстракту гвоздики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Главреду, як потрібно вживати алкогольні напої під час свят і залишатися цілком бадьорим і дієздатним.

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