УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Українцям загрожує два спалахи смертельної інфекції через війну

22 травня 2022, 18:02

Основною проблемою на тимчасово окупованих територіях є вода.

холера, дифтерія
Інфекції в Україні / pixabay

Війна в Україні може спровокувати спалахи небезпечних інфекційних хвороб.

Як розповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій у коментарі для ТСН, українцям варто турбуватися про спалахи двох інфекційних захворювань - холери та дифтерії.

"Треба занепокоїтися, наприклад, дифтерією. Яка приходить разом з війною та іншими інфекціями, які ми називаємо вакцинокерованими. Проти яких зараз потрібно проводити вакцинацію", - підкреслив інфекціоніст.

За його словами, основною проблемою на тимчасово окупованих територіях є вода. Вона забруднена і у людей часто немає доступу до чистої води.

"Потрібно використовувати чисту, знезаражену воду. Будь-яку воду, яку ви використовуєте для себе, ви повинні кип'ятити. Найголовніше правило: руки повинні бути чистими, а вода повинна бути кип'яченою", - додав Федір Лапій.

Саме в умовах зруйнованої інфраструктури та відсутності доступу до чистої води, а ще й в умовах спекотної погоди, значно зростає ризик різних кишкових інфекцій.

"Враховуючи, що в Азовському, Чорному морях, дельті Південного Бугу раніше вже виявляли збудника холери, а також були випадки холери в Маріуполі, Миколаєві, то через те, що інфраструктура зруйнована, обмежений доступ до чистої води, каналізаційні води не очищаються, масові поховання, як злочин РФ, можуть призвести до спалахів, у тому числі і холери", - пояснив медик.

Дифтерія і холера в Україні

Він зазначив, що при порушенні доступності населення до медичної допомоги, вакцинації - слід очікувати вакцинокерованих інфекцій, зокрема, дифтерії.

Холера - гостра кишкова інфекція, бактерії холери зазвичай поширюються у воді. Вражає тонкий кишечник і проявляється у вигляді водянистої діареї, блювоти, швидкою втратою організмом рідини і електролітів.

Дифтерія - інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає носоглотку, зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи. Передається повітряно-крапельним шляхом.

Особливо небезпечна для дітей, так як швидко розвивається круп - закупорка дихальних шляхів плівкою і набряком. Заразиться можна від хворої людини, через предмети хворої людини і через заражені продукти.

читайте такожУ захопленому Маріуполі може статися спалах найнебезпечнішої інфекції

Читайте також:

війна в Україні інфекція війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:28

Проблеми зваляться на голову: 4 знака зодіаку чекає непростий день в молодик 30 травня

19:25

"Великої пабеди немає": в Росії швидко падають рейтинги пропаганди

19:06

Зеленський відреагував на скандал з балами на Євробаченні і поставив жирну крапкуВідео

18:58

Окупанти влаштували розвідку боєм: нарвалися на відповідь ЗСУ і відступили з втратамиВідео

18:57

Довершена тупість Москви, або Навіщо в РФ ввели санкції проти мертвих американських сенаторівПогляд

Реклама
18:52

Місцеві завзято танцювали: відео з похорону загиблого в Україні племінника замміністра оборони РФВідео

18:52

Зеленський назвав щоденні втрати військових на сході УкраїниВідео

18:31

Зеленський різко відповів на петицію дозволити чоловікам виїзд за кордон під час війниВідео

18:21

У Білорусі знову перекидають Іскандери до кордону з Україною – вперше за два місяціВідео

18:07

Надя Дорофєєва зізналася в коханні колишньому колезі Позитиву

18:02

Українцям загрожує два спалахи смертельної інфекції через війнуВідео

17:59

"Крок до завершення війни": астролог назвала найнебезпечніший період агресії РФ

17:30

Процес вступу України до ЄС може затягнутися на 20 років - МЗС ФранціїВідео

17:29

РФ точно влучила в річку на Дніпропетровщині: денацифіковано рибуВідео

17:27

Грошове везіння і великий куш: три знаки зодіаку не торкнуться проблеми з фінансами в червні 2022

17:12

Захід може надати Україні РСЗВ типу MLRS та HIMARS з дальністю пуску до 300 км – ЖдановВідео

17:10

На Україну налетить циклон Emmelinde: синоптики розповіли, коли чекати спекиВідео

16:58

У Франції Путіна назвали "розпалювачем війни" і пообіцяли допомогти вигнати окупантів з УкраїниВідео

16:54

Мешканка Курської області лютує через "хлопки" і просить Путіна закрити небоВідео

16:47

Службовець ЗСУ став Заслуженим артистом України

Реклама
16:40

"Як з труни вилізла": Оля Полякова зі сльозами на очах шокувала зізнаннямВідео

16:38

Чому Росія не зміниться, навіть якщо Путін зникнеПогляд

16:35

"Путін – чорт!": учениця в РФ на шкільній "лінійці" заявила в мікрофон про підтримку УкраїниВідео

16:28

Під 100 гривень за кілограм: в Україні прогнозують дефіцит і рекордне подорожчання гречкиВідео

16:02

Розвідка ФРН встановила, що за РФ у війні проти України воюють неонацисти - SpiegelВідео

15:58

"Заходять ДРГ": у Лукашенка заявили про українських "диверсантів" у БілорусіВідео

15:50

Українка провчила школяра з РФ, який закликав використати проти України ядерну зброюВідео

15:42

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:34

День Конституції України 2022: коли відзначаємо і чи буде вихідний

15:33

Роман Цимбалюк. Коли закінчиться війна?Відеоблоги

15:32

Знищили цілу роту з танками: ЗСУ розбили війська РФ у нерівному бою під ГорлівкоюВідео

15:27

"Путінський привіт" Зеленському і Дуді: РФ завдала потужного ракетного удару по УкраїніВідео

15:15

"Поступки поставлять війну на паузу": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:07

В Україні до 23 серпня продовжили загальну військову мобілізаціюВідео

15:06

Найсмачніший м'ясний рулет з сиром з лаваша: неймовірно простий рецептВідео

14:56

Посивілий Максим Галкін вперше вийшов на зв'язок після критики війни в Україні

14:37

Українські пілоти героїчно проривали блокаду Азовсталі: такого не робила жодна армія світу

14:30

В РФ оскандалились з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістівВідео

14:27

Розплата Росії буде страшною: війна увірветься до кожного російського будинку і сім'їПогляд

14:10

Техніка враз стала купою металобрухту: ЗСУ яскраво знищили ворога безпілотником і гарматою "Півонія"

Реклама
14:04

Путін зазнав поразки в боях за Київ та Харків та опинився в ізоляції - The TelegraphВідео

13:48

MELOVIN "припечатав" гомофобку Федишин, пригадавши її історію з ОПЗЖВідео

13:48

"Ніхто не може порушити нашу єдність": Дуда і Зеленський виступили у Раді з яскравими промовамиВідео

13:31

Злетів у повітря з екіпажем: ЗСУ вперше в історії знищили один з найпотужніших мінометів РФ ТюльпанВідео

13:09

"Референдуми" на півдні України стануть провалом: у Києві рознесли плани РФ щодо "республік"Відео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 травня 2022: Близнюкам – випробування долі, Дівам – несподівані гроші, Стрільцям - віщі сни

12:46

"Здохне в муках": в Енергодарі партизани влаштували потужний вибух у під'їзді "народного мера"Фото

12:46

Україна сама деблокує Чорне море: в ОП сказали, що для цього потрібноВідео

12:39

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

12:23

"Ми жаліємо їх": пропагандистка Симоньян розсмішила відмазкою про провал армії РФ в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти