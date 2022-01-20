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Україні загрожує новий штам грипу Cambodia: що відомо

20 січня 2022, 17:05

Показники почали збільшуватися після 10 січня і найбільше хворіють діти.

грип
Грип в Україні / pixabay

Україні загрожує небезпечний штам грипу Cambodia. Як каже епідеміолог Олена Кузьменко, це свіжий штам і раніше на території України він не циркулював.

За даними Центру громадського здоров'я, показники захворюваності на ГРВІ та грип в Україні на середину зими становлять на 40% нижче епідемічного порогу і на 7% нижче торішніх.

Показники почали збільшуватися після 10 січня і найбільше хворіють діти. Як пояснює епідеміолог Олена Кузьменко в інтерв'ю КП Україна, діти повернулися в школи після канікул і почали більше хворіти.

"Епідемічного порогу поки ми не досягли, але темпи зростання захворюваності досить значні. Крім того, збільшився ріст захворюваності коронавірусом", - говорить вона.

У ВООЗ анонсували в цьому епідсезоні чотири штами грипу - Victoria, Washington, Phuket і абсолютно новий Cambodia.

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Що відомо про штам грипу Cambodia

Цей штам відносно новий, він з'явився в 2020 році і на території України ніколи раніше не циркулював. Імунітет від "старих" штамів вже є у багатьох українців, а з новим ми поки не стикалися.

Також на території України цього року циркулює група гострих респіраторних вірусних інфекцій - аденовіруси, риновіруси, бокавіруси, віруси парагрипу. За даними ЦОЗ, рівень захворюваності зараз вище на 8% ніж у січні 2021 року.

Крім того, в 2022 році було зафіксовано вже більше 300 випадків гострої респіраторної інфекції, яка небезпечна для дітей до 5 років.

Чим небезпечний грип і як проявляється

За словами фахівця, грип за своїми симптомами дуже схожий на коронавірус і поширюється від людини до людини. Групи ризику при грипі точно такі ж, як і при коронавірусі.

Симптоми грипу:

  • Озноб,
  • Лихоманка,
  • Слабкість,
  • Відчуття втоми,
  • Кашель,
  • Головний і м'язовий біль,
  • Задишка і утруднене дихання,
  • Діарея,
  • Блювота,
  • Нежить і закладеність носа,
  • Біль в горлі,
  • Втрата смаку і нюху

Якщо з'явилися перші ознаки захворювання, потрібно звернутися до сімейного лікаря і пройти тестування. Самолікування дуже небезпечно і може привести до сумних наслідків.

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Нагадаємо, Україна ввела бустерну дозу вакцини від коронавірус для всіх громадян, які отримали перші дві дози Сovid-вакцини. Відповідний наказ підписав голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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