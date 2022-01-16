УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Українець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базу

16 січня 2022, 23:25

У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області.

НАТО
Житель Харківщини запропонував НАТО довічне користування своєю земельною ділянкою / УНІАН

Житель Харківської області звернувся до НАТО з пропозицією розмістити на своїй земельній ділянці військову базу.

Чоловік висловив готовність передати 8,13 га в безкоштовне довічне користування.

Щоб не бути голослівним, він зафіксував свою ініціативу, написавши заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Фото листа було опубліковане в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області, а також підписав заяву і уточнив дату – 10 січня. Автор поста зазначив, що агресивні дії Росії лише переконують українців у необхідності інтеграції з НАТО.

false

Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати затягуватимуть цей процес.

Читайте також:

viber
НАТО Харківська область військова агресія РФ Йенс Столтенберг новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022 5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливим5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливим У лютому Україну накриє аномальна погодаУ лютому Україну накриє аномальна погода Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в біду
23:55

Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

23:25

Українець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базу

23:10

У Кременчуці мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа

22:57

Росія спровокувала кризу та має проявити гнучкість - СтолтенбергВідео

22:25

Данія виділила Україні 22 млн євро: на що будуть витрачені гроші

Реклама
22:03

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:02

Загроза вторгнення РФ: Канада рекомендує своїм громадянам не їхати в УкраїнуВідео

21:54

У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, мешканців евакуюють

21:26

Атака хакерів: у Байдена погрожують відповіддю, якщо підтвердиться причетність РФВідео

21:21

В Італії помер легендарний засновник будинку моди

20:50

Порошенко зізнався, які "сигнали" отримував перед поверненням в УкраїнуВідео

20:49

Весна вже в лютому: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зимиВідео

20:30

Андріє Шевченко, прощавай: у Польщі спростували інформацію щодо переговорів із тренеромВідео

20:03

Росія натякала на розміщенні ядерних ракет біля США - NYT

19:55

Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причинаВідео

19:47

Два наймодніших кольору в інтер'єрі в 2022 році: вони зроблять будинок унікально красивимФотоВідео

19:27

Різкий стрибок цін: в Україні рекордно подорожчало вершкове маслоВідео

19:27

Чорний тиждень Володимира ВолодимировичаПогляд

19:01

Ірина Білик знялася в байкерському вбранні на мотоциклі

18:42

Порошенко анонсував повернення в Україну та оцінив ймовірність арештуВідео

Реклама
18:20

"Не можемо більше терпіти". у Кремлі заявили про "вторгнення" НАТО в Україну

18:15

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихаєФото

18:14

У Києві миші і таргани атакували десятки квартирВідео

18:08

Гороскоп на завтра, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - пліткиВідео

17:56

Загроза "кривавої війни": Кулеба вимагає від РФ доказів відсутності планів агресіїВідео

17:37

Кинулася з моста на лід: підліток намагалася вчинити суїцидВідео

17:32

Monobank закриває рахунки: кому відмовляють в обслуговуванні та чому

17:02

"Візьми ніж - і відріж ілюзії": рецензія на фільм "Крик"Відео

16:59

На Донбасі виявлено близько 300 одиниць військової техніки бойовиків: опублікована картаВідео

16:55

Зліт тарифів на комуналку: українці дізналися про нове зростання цінВідео

16:47

Магніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинокВідео

16:38

Стало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуВідео

16:09

Голодна кутя на Водохреща: найпростіший і швидкий рецептВідео

16:01

Чого не переживе ПутінПогляд

15:56

Кулеба потролив Путіна: нехай "подивиться в дзеркало" і зрозуміє, чому сусіди РФ хочуть в НАТОВідео

15:30

"Майстер нагнітати страхи": Кулеба відверто висловився про ПутінаВідео

15:28

Росія стоїть за потужною атакою на сайти органів влади України - МінцифриВідео

15:28

Нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кавиВідео

15:19

Майже 70 гривень за пачку: в Україні злетіли ціни на сигаретиВідео

15:00

Вторгнення Росії: посол України попросив главу МЗС Німеччини терміново надати зброюВідео

Реклама
14:57

Продуктові талони можуть отримати 18 млн українців - експертВідео

14:54

У Запоріжжі викладач оскандалився і домагався студентокВідео

14:44

Страшні тортури: під Запоріжжям підлітка роздягли та змушували їсти запалені цигарки

14:03

Царські амбіції Путіна не обмежуються Україною - британський міністрВідео

14:01

Що буде з організмом при щоденному вживанні бананів - відповідь лікаряВідео

13:49

У лютому Україну накриє аномальна погодаВідео

13:44

Опубліковано повний список заборонених для куріння місць: де можна отримати штрафВідео

13:29

У центрі Одеси літню жінку кинули в сміттєвий бак і підкотили контейнер до пункту обігріву

13:12

"Вірус-вимагач" : у Microsoft розкрили деталі розслідування хакерських атак на держсайти УкраїниВідео

13:08

"Необхідні як ніколи": Макрон назвав мету прямих переговорів з ПутінимВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти