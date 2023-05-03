Усі не можуть отримувати доплати за те, що служать державі - Данілов про 30 тисяч військовим

Український чиновник висловив свою думку щодо доплати військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень.

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Данілов висловився про доплати військовим / Фото: УНІАН, facebook.com/danilov.oleksiy

Військові по всій території України виконують різні державні завдання і усім не можуть надходити доплати, заявив Олексій Данілов.

В ефірі телемарафону секретар РНБО зауважив, що кожен має своє поставлене завдання, тому не можна робити так, щоб усі отримували доплати лише за те, що служать державі.

Також він підкреслив, що військові, які перебувають на передовій, у зоні ведення активних бойових дій, отримують 100 тисяч. Натомість він провів паралель з умовними курсантами, які перебувають в Мукачево або інших містах.

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"Я вважаю, що це несправедливо. Хочу зауважити, що з 1 лютого військовослужбовцям була підвищена заробітна плата. Треба бути чесними перед собою, розуміти, що відбувається в нас",– додає Данілов.

Олексій Данілов наголосив на тому, що ті, хто воює зараз проти країни-агресорки Росії, заслуговує на більші виплати, ніж може собі дозволити Україна. Натомість ті, хто перебуває у глибокому тилу, і так отримують "відповідне фінансове забезпечення". Тож недоречно говорити про додаткові 30 тисяч для них.

Секретар РНБО також нагадав, що Україна перебуває в умовах війни. І що в нашій державі просто недостатньо ресурсів для того, щоб забезпечити всіх військових додатковими виплатами у розмірі 30 тисяч гривень.

Чому доплати військовим відкладають

Нагадаємо, що до ВРУ внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ініціював проект постанови депутат від Партії "Голос".

Вчора Арахамія поділився листом керівництва силових відомств, яке висловилося проти рішення Верховної ради щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень.

Пізніше у Генштабі зробили важливу заяву, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

У Нацбанку України проти повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може завадити переговорам з МВФ.

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