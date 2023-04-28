Усик під Бахмутом 'засипав' окупантів 120-мм мінами

Боксер Олександр Усик вирушив на передові позиції Сил оборони, де взяв участь у мінометному обстрілі загарбників та особисто "почастував" їх 120-мм снарядами.
При цьому, як видно на оприлюднених у соцмережах кадрах, перед цим Усик залишив на одному з "подарунків" свій автограф, а також гасла "Слава Україні" та "Живе Білорусь".
Дивіться відео про те, як Олександр Усик помстився окупантам за українців:
Також у мережі з'явилось відео, на якому військовослужбовці разом із боксером Олександром Усиком зазначили, що перебувають у селищі Нью-Йорк, яке знаходиться у Бахмутському районі. Тож можна зрозуміти, на якому напрямку фронту спортсмен перебував.
"Нью-Йорк наш! Наступний Крим та Донецьк!", - зазначив Усик.
Відео, як наші Нью-Йорк обороняють:
Нагадаємо, що відомий український боксер у суперважкій вазі 35-річний Олександр Усик знаходиться на передовій. Він поїхав туди, щоб підтримати українських захисників. Каже, що його надихнули поранені солдати, яких він побачив у госпіталі.
Варто згадати, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти увірвалися в будинок українського чемпіона Олександра Усика у Ворзелі. Дружина боксера розповіла, які 2 речі окупанти вкрали з будинку.
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