Усик під Бахмутом 'засипав' окупантів 120-мм мінами

Відомий український боксер, чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вирішив особисто передати "привіт" російським окупантам.

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Усик на передовій / скріншот: Главред, іnstagram.com/sergeigulevatenko

Боксер Олександр Усик вирушив на передові позиції Сил оборони, де взяв участь у мінометному обстрілі загарбників та особисто "почастував" їх 120-мм снарядами.

При цьому, як видно на оприлюднених у соцмережах кадрах, перед цим Усик залишив на одному з "подарунків" свій автограф, а також гасла "Слава Україні" та "Живе Білорусь".

Усик залишив автограф на міні / скріншот Twitter: 2uwmp

відео дня

Усик під Бахмутом гатить окупантів / скріншот: Telegram-канал Главред

Дивіться відео про те, як Олександр Усик помстився окупантам за українців:

Також у мережі з'явилось відео, на якому військовослужбовці разом із боксером Олександром Усиком зазначили, що перебувають у селищі Нью-Йорк, яке знаходиться у Бахмутському районі. Тож можна зрозуміти, на якому напрямку фронту спортсмен перебував.

"Нью-Йорк наш! Наступний Крим та Донецьк!", - зазначив Усик.

Усик у Нью-Йорку на Донеччині / скріншот: Telegram-канал Главред

Відео, як наші Нью-Йорк обороняють:

Нагадаємо, що відомий український боксер у суперважкій вазі 35-річний Олександр Усик знаходиться на передовій. Він поїхав туди, щоб підтримати українських захисників. Каже, що його надихнули поранені солдати, яких він побачив у госпіталі.

Варто згадати, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти увірвалися в будинок українського чемпіона Олександра Усика у Ворзелі. Дружина боксера розповіла, які 2 речі окупанти вкрали з будинку.

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