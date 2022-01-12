У ДБР розповіли, коли Порошенку оберуть запобіжний захід та налякали покаранням

Як пояснили в ДБР, запобіжний захід п'ятому президенту й досі не обрали, оскільки він ухилився від явки до Печерського районного суду.
Колишньому президенту України Петру Порошенку запобіжний захід по "вугільній справі" можуть обрати 17 січня. У цей день Порошенко має повернутися в Україну після зарубіжних візитів, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Як пояснили в ДБР, запобіжний захід п'ятому президенту досі не обрали, оскільки він ухилився від явки до Печерського районного суду.
"За інформацією ЗМІ, п'ятий президент планує повернутися в Україну 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення всіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, в тому числі обрання запобіжного заходу", - йдеться в заяві бюро.
Якщо Порошенко ухилиться від явки до суду, як пояснюють у ДБР, це може стати підставою для застосування найбільш суворого запобіжного заходу.
Справа Порошенко
Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.
Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них бігти. Після цього його помітили в Стамбулі-він зустрінутися з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправитися до Варшави, де знаходиться досі.
6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.
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