У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

У Харкові рятували дівчинку, яка проковтнула іграшку / ua.depositphotos.com

У Харкові однорічна дівчинка потрапила до лікарні через те, що проковтнула іграшку, що дуже небезпечно для діток. У результаті лікарі успішно провели надскладну операцію і витягли сторонні предмети з кишківника, розповіли в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1 на сторінці в Facebook.

До медустанови маленька пацієнтка потрапила із підозрою на харчове отруєння, але при діагностиці виявили, що в кишечнику знаходяться магніти типу Неокуб, які з'єдналися між собою і склалися в кільце.

"На цей раз вони призвели до важкої хірургічної патології - непорохідності кишківника! Ми вже не раз звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малюків!"- наголошується в публікації.

Дитячі хірурги, лікар інтерн, дитячі анестезіолог і операційні сестри успішно виконали надскладне оперативне втручання з видалення сторонніх тіл, звільнивши кишкові шляхи.

Медики вкотре звернулися до батьків із закликом бути пильними при догляді за дітьми, і відразу ж звертатися до лікарів-фахівців, якщо помітили щось незвичайне з дитиною.

Реклама

Також в лікарні опублікували фото рентгену і самої іграшки, яку витягли після операції.

Нагадаємо, раніше львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якого був вроджений порок.

Про це розповів в.о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

"Дефект міжпередсердної перегородки. Між лівим і правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід-операція", - пояснив Самчук.

Читайте також: