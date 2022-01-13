УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

13 січня 2022, 21:26

До медзакладу маленька пацієнтка потрапила із підозрою на харчове отруєння.

Операція
У Харкові рятували дівчинку, яка проковтнула іграшку / ua.depositphotos.com

У Харкові однорічна дівчинка потрапила до лікарні через те, що проковтнула іграшку, що дуже небезпечно для діток. У результаті лікарі успішно провели надскладну операцію і витягли сторонні предмети з кишківника, розповіли в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1 на сторінці в Facebook.

До медустанови маленька пацієнтка потрапила із підозрою на харчове отруєння, але при діагностиці виявили, що в кишечнику знаходяться магніти типу Неокуб, які з'єдналися між собою і склалися в кільце.

"На цей раз вони призвели до важкої хірургічної патології - непорохідності кишківника! Ми вже не раз звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малюків!"- наголошується в публікації.

false

Дитячі хірурги, лікар інтерн, дитячі анестезіолог і операційні сестри успішно виконали надскладне оперативне втручання з видалення сторонніх тіл, звільнивши кишкові шляхи.

Медики вкотре звернулися до батьків із закликом бути пильними при догляді за дітьми, і відразу ж звертатися до лікарів-фахівців, якщо помітили щось незвичайне з дитиною.

Реклама

Також в лікарні опублікували фото рентгену і самої іграшки, яку витягли після операції.

Нагадаємо, раніше львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якого був вроджений порок.

Про це розповів в.о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

"Дефект міжпередсердної перегородки. Між лівим і правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід-операція", - пояснив Самчук.

Читайте також:

viber
новини Харкова сімейний лікар
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняГороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехня У моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіхУ моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіх Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіРетроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - гроші Вікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранніВікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранні Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбуТоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу
23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництва

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

Реклама
21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

21:03

В Україні розширили список заборонених для куріння місцьВідео

20:58

Чи може мед прибирати ризик запалень-коментар експерта

20:41

В Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопадВідео

20:40

США попередили про ескалацію у відносинах із РосієюВідео

20:37

Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Відео

20:19

В Україну масово продають отруйний посуд зі ШвеціїВідео

20:08

У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусуВідео

19:47

Збуваються всі мрії: найбільші щасливчики за гороскопом - топ-5 знаків зодіакуВідео

19:41

Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки

19:27

Захистив жінку і загинув після побиття: у Кременчуці вчинок чоловіка завершився трагедією

19:26

Чому знизилася ефективність COVID-вакцин та коли вдасться подолати вірус - відповідь лікаряВідео

19:24

Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022

Реклама
19:01

Блеф Путіна чи повтор 1943 року: чому Росія відклала наступ на Україну до весниПогляд

18:52

Лариса Доліна в циганському вбранні з відкритим животом здивувала маловідомим фактом про себе

18:49

Водохреща-2022: де в Києві можна буде зануритися в ополонку - адреси локацій

18:43

"Нова хвиля коронавірусу буде найнебезпечнішою": лікар розповів про особливості Омікрону в Україні

18:27

ЄС продовжив санкції проти Росії через агресію щодо України

18:23

"Зі старим Новим роком!"- листівки та прикольні привітання до свята

18:12

Апокаліпсис виробництва - крах споживчого ринку актуально

18:01

Катя Осадча та Юрій Горбунов планують завести доньку - шоумен підтвердив чутки

17:54

В Україні почали вести облік антибіотиків: що зміниться для українцівВідео

17:51

Вперше за останні 10 років: український супутник "Січ-2-30" запустили в космос на ракеті Ілона МаскаВідео

17:34

Україна і Захід запустили план щодо боротьби з РФ: в МЗС закликали Москву звільнити Крим та ДонбасВідео

17:22

Ворожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долю

17:04

"Небагатих - захистимо": в Офісі президента спрогнозували подорожчання продуктів до кінця року

16:57

"Велике будівництво" відкрило рух бетонним обходом Решетилівки на трасі Н-31

16:55

На обід - 7 літрів борщу: подружжя на Львівщині виховує 16 дітей

16:37

Полиці падають на голови: українці показали "новий сервіс" від УкрзалізниціВідео

16:37

Які продукти найкраще їсти від застуди і вірусів - коментар терапевта

16:29

Івана Купала 2022: магія дня, традиції і заборони - як відзначити це свято

16:10

Мережу порвало відео із Закарпаття: свиня втекла з причепа прямо під час рухуВідео

15:55

Відведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": РФ вибухнула заявоюВідео

Реклама
15:42

Зі шлунку 6-річної дитини дістали 32 магнітні кульки: в "Охматдиті" кажуть, що це рекордВідео

15:32

Температура під -30°: Україну накрили люті морозиВідео

15:21

Помер Народний артист України актор Євген Федорченко

15:15

150 гривень за кг: в Україні рекордно злетіли ціни на м'ясоВідео

15:11

За програмою Зеленського зробили ще одну трасу "Малого карпатського кола" – від Долини до Хуста

14:50

В ЄС поставили умову Росії: запуск ПП-2 залежить від ситуації навколо УкраїниВідео

14:48

У Львові дитина рік пролежала в комі і прокинулася на Різдво

14:47

Як зараз виглядає піжон-красунчик з серіалів Не народися вродливою і Бідна Настя Петро Красилов

14:31

Загроза удару РФ з моря і висадка десанту: у ВМС назвали сценарій військового вторгнення в УкраїнуВідео

13:57

У РФ погрожують військовими варіантами вирішення ситуації навколо УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти