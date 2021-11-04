У Харкові стартують випробування таблеток від коронавірусу

В Україні тестуватимуть таблетки від коронавірусу / Reuters

В Україні днями розпочинаються клінічні випробування таблетка Pfizer і Merck від коронавірусу. Відомо, що препарати тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові, йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з наказом, в Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг .У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

Також затверджено випробування таблеток MK4482 - 013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Повідомляється, що випробування проводитимуться на базі студентської лікарні Харківської міської ради.

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