УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

В Ізраїлі вигадали унікальний спосіб знищення коронавірусу за кілька секунд

28 листопада 2021, 22:09

Для знищення вірусу слід використовувати особливу форму випромінювання з довжиною хвилі близько 3 міліметрів.

коронавірус маска covid-19
Вчені навчилися знищувати коронавірус за дві секунди / Getty

Ізраїльські вчені з Аріельського університету розробили спосіб знищення коронавірусу всього за дві секунди, пише Jerusalem Post.

Вчені кажуть, що для знищення вірусу слід використовувати особливу форму випромінювання з довжиною хвилі близько 3 міліметрів. Це дозволяє знищувати 99% коронавірусу та інших поліовірусів із поверхонь.

"Наша лабораторія спеціалізується на джерелах електромагнітного випромінювання", — сказав професор Моше Ейнат з Департаменту електротехніки та співавтор дослідження, нещодавно опублікованого в журналі Environmental Chemistry Letters.

Цей тип випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль. Вони мають довжину близько трьох міліметрів. Для порівняння: випромінювання мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а випромінювання мікрохвилі – близько 12 сантиметрів.

читайте такожПівденноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини

Реклама

Хвилі міліметрового діапазону знаходять безліч додатків. У галузі медицини попередні дослідження показали, що вони можуть бути дуже ефективними у боротьбі з пухлинами та знищенні ракових клітин. Крім того, їх можна використовувати для передачі енергії та електрики без дроту, а також у процесі виробництва унікальних матеріалів, таких як синтетичні алмази.

Після того, як спалахнула пандемія коронавірусу, Ейнату і його команді прийшла в голову ідея використовувати хвилі, щоб убити вірус, і вони почали співпрацювати з доктором Габі Герлітцем, молекулярним біологом.

"Ми побачили, що радіація може вбити вірус", - сказав Гарлітц, провідний автор дослідження.

Не схоже, що ця технологія може бути націлена на вірус в людському організмі, "але вона може бути дуже корисна для кімнат, обладнання та всіх форм поверхонь, які повинні бути очищені від вірусів і коронавірусу зокрема", - зазначив він.

За словами Гарлітца, велика перевага міліметрових хвиль полягає в тому, що вони можуть швидко дезінфікувати поверхню.

Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження на новий штам коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.

viber
коронавірус новини Ізраїлю коронавірус в світі омікрон
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Привернете біду і навіть смерть: які речі не можна залишати на століПривернете біду і навіть смерть: які речі не можна залишати на столі Кімнатні квіти виростуть удвічі швидше: як приготувати домашнє добриво з популярного фруктаКімнатні квіти виростуть удвічі швидше: як приготувати домашнє добриво з популярного фрукта Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпека У світі миттєво впали ціни на нафтуУ світі миттєво впали ціни на нафту Прикмети на 26 листопада: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 листопада: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в біду
23:51

Від раку помер креативний директор Louis Vuitton

23:20

Близько 30 російських дипломатів негайно висилають із США

22:49

Скороход зізналася, хто причетний до вбивства її коханого ПоляковаВідео

22:17

Блекаут на Новий Рік: українців попередили про віялові відключення електрикиВідео

22:09

В Ізраїлі вигадали унікальний спосіб знищення коронавірусу за кілька секундВідео

Реклама
21:47

Свято наближається: яку ялинку краще обрати - справжню або штучнуВідео

21:35

У Байдена блокують жорсткий санкційний удар по СП-2 - західні ЗМІВідео

21:18

Жахлива ДТП на Черкащині: з'ясувалося, яке покарання загрожує винуватцю

20:54

В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію: кому не пощастилоВідео

20:20

Українцям загрожує відключення мобільних: хто ризикує потрапити до "чорного списку"

20:18

У Міноборони рознесли Бутусова через відео зі стріляниною з гаубиці "по окупантах"

20:11

Викиньте їх прямо зараз: названо три речі, які приносять в будинок бідність

19:55

У Кличка назвали умову роботи громадського транспорту взимкуВідео

19:38

У Полтавській області мати народила і викинула немовля помирати у відро з помиямиВідео

19:37

По COVID-штаму Омікрон вдарять вакциною Pfizer: в ЄС розкрили планиВідео

19:21

Масово розпилюють отруту: у Дніпрі вулиці усипані трупами кажанівВідео

19:20

Зеленський ще не пішов ва-банк, але ставка вже близька до показника "все або нічого"Погляд

19:12

Німеччина закликала США відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2 - Axios

18:53

У Харкові в метро помер відомий український диктор радіо і телебаченняВідео

18:51

Бутусов зашкварився дивним відео з "обстрілом" Донбасу і нарвався на кримінальну справуВідео

Реклама
18:44

Відома українська тенісистка вразила оголеним тілом в Дубаї

18:23

У МОЗ пояснили, як постковідний синдром впливає на психікуВідео

18:14

Найсмачніший і ефектний салат на Новий рік 2022: готувати всього 15 хвилинВідео

17:48

Завалить снігом, налетить штормовий вітер: українців попередили про небезпекуВідео

17:40

Гороскоп на завтра 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витратиВідео

17:06

Лікар назвала підступну небезпеку мигдалюВідео

16:45

Сто років самотності, пісень і танців: рецензія на мультфільм "Енканто: світ магії"Відео

16:38

У Полтаві пікап на швидкості збив дитину на дорозі: момент ДТП потрапив на відеоВідео

16:30

Прикмети на 29 листопада: що не можна робити в Матвіїв день і як не потрапити в бідуВідео

16:27

Замість 30 днів очікування та папірців: з 1 грудня українці зможуть змінити прописку онлайнВідео

16:15

Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилціВідео

15:57

Нові ціни на грудень: українцям назвали максимальні тарифи на газВідео

15:52

Від удару відірвало руку: на Черкащині сталася страшна ДТПВідео

15:29

"Будемо бити у відповідь": Кулеба назвав умову атаки ЗСУ Bayraktar на ДонбасіВідео

15:26

Медики розповіли, хто найбільш вразливий перед омікрон-штамом COVID-19Відео

15:08

Гороскоп на грудень 2021: на Стрільців чекає великий переїзд і фінансова паузаВідео

14:49

"Доміно" з перевернутих авто: у Кривому Розі Халк влаштував погром на стоянці

14:47

У Вінницькій області трапилася екологічна катастрофа: загинули понад 100 лебедів - ЗМІ

14:12

"Займіться розвитком": Ксенія Мішина дала відсіч хейтерам після критики за відверті фото

13:58

Фонтан з нечистот в 30 метрів: у Херсоні сталася масштабна аваріяФотоВідео

Реклама
13:47

Як виглядає COVID-штам Омікрон: з'явилося перше фотоВідео

13:44

Кулеба відверто розповів, що зв'язує Україну по руках і ногах на шляху до ЄС і НАТОВідео

13:13

Новий штам коронавірусу Омікрон крокує Європою: у ЄС оприлюднили рекомендаціїВідео

13:07

Вдарить мороз і налетить снігопад: погода на грудень в УкраїніВідео

12:31

Населення України "тане" шаленими темпами: в ООН назвали приголомшливу цифруВідео

12:30

На дорогах буде небезпечно: синоптики попередили про негоду в УкраїніВідео

12:26

Новий рік 2022: у Києві встановлять унікальну головну ялинку країни за 27 мільйонів гривеньВідео

11:42

У Харкові кондуктор накинувся на пасажирів та обматюкав їх

11:40

Названо причину смерті Олександра ГрадськогоВідео

11:37

Тріумф, визнання та великі гроші: Таро прогноз для Скорпіонів на грудень 2021Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти