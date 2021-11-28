В Ізраїлі вигадали унікальний спосіб знищення коронавірусу за кілька секунд

Вчені навчилися знищувати коронавірус за дві секунди / Getty

Ізраїльські вчені з Аріельського університету розробили спосіб знищення коронавірусу всього за дві секунди, пише Jerusalem Post.

Вчені кажуть, що для знищення вірусу слід використовувати особливу форму випромінювання з довжиною хвилі близько 3 міліметрів. Це дозволяє знищувати 99% коронавірусу та інших поліовірусів із поверхонь.

"Наша лабораторія спеціалізується на джерелах електромагнітного випромінювання", — сказав професор Моше Ейнат з Департаменту електротехніки та співавтор дослідження, нещодавно опублікованого в журналі Environmental Chemistry Letters.

Цей тип випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль. Вони мають довжину близько трьох міліметрів. Для порівняння: випромінювання мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а випромінювання мікрохвилі – близько 12 сантиметрів.

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Хвилі міліметрового діапазону знаходять безліч додатків. У галузі медицини попередні дослідження показали, що вони можуть бути дуже ефективними у боротьбі з пухлинами та знищенні ракових клітин. Крім того, їх можна використовувати для передачі енергії та електрики без дроту, а також у процесі виробництва унікальних матеріалів, таких як синтетичні алмази.

Після того, як спалахнула пандемія коронавірусу, Ейнату і його команді прийшла в голову ідея використовувати хвилі, щоб убити вірус, і вони почали співпрацювати з доктором Габі Герлітцем, молекулярним біологом.

"Ми побачили, що радіація може вбити вірус", - сказав Гарлітц, провідний автор дослідження.

Не схоже, що ця технологія може бути націлена на вірус в людському організмі, "але вона може бути дуже корисна для кімнат, обладнання та всіх форм поверхонь, які повинні бути очищені від вірусів і коронавірусу зокрема", - зазначив він.

За словами Гарлітца, велика перевага міліметрових хвиль полягає в тому, що вони можуть швидко дезінфікувати поверхню.

Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження на новий штам коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.