В якому випадку пальмова олія нешкідлива-відповідь нутриціолога / ua.depositphotos.com

Пальмова олія не так страшно, як багато хто вважає, але на сьогоднішній день при його використанні існує важлива проблема. Про це розповіла РИА Новости відомий Нутриціолог Катерина Маслова.

"У натуральній пальмовій олії немає нічого поганого. Людство отримувало його з плодів олійної пальми протягом тисячоліть і активно використовувало в їжу. Незважаючи на те, що це рослинний продукт, пальмова олія, як і улюблене багатьма кокосове, відноситься до так званих насичених жирних кислот. До них же відносяться жири тваринного походження на зразок вершкового масла або свинячого жиру. Якщо зловживати ними, є ризик зростання рівня "поганого" холестерину в крові. Якщо ж знати міру і не перевищувати дозу в 10-20 грамів в день, то все зі здоров'ям буде добре. Але мова йде виключно про натуральну пальмову олію", - сказала вона.

Маслова каже-головна проблема в тому, що сьогодні пальмова олія активно використовується для виготовлення шкідливих для здоров'я транс-жирів.

"Для такого масло піддають спеціальній хімічній реакції-гідрогенізації. Виходить дешевий продукт з тривалим терміном придатності, який зручно використовувати для виробництва десертів, глазурованих сирків, тістечок, печива і т.д. продукти з транс-жирами варто повністю виключити зі свого раціону, якщо ви дбаєте про своє здоров'я", — попередила Нутриціолог.

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