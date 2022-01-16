У Кременчуці мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа

Працюють водяні стовпи для гасіння і захисту. Протипожежне водопостачання знаходиться в 350 м від місця пожежі.
У неділю ввечері, о 22:10 у Полтавській області в місті Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення із газовою ємністю на території АЗС Мотто із подальшим горінням ємності і мікроавтобуса.
Станом на 22.45 спостерігається відкрите горіння газового модулю (5 м.куб.) та мікроавтобуса. Gorenje. Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправкою немає, повідомляє пресслужба ДСНС.
Працюють водяні Стовбури для гасіння і захисту. Протипожежне водопостачання знаходиться в 350 м від місця пожежі.
Інформація уточнюється.
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До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.
Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області згорів автобус, яким добиралися на роботу 8 пасажирів-робітників. Вони встигли вчасно вискочити з транспортного засобу, ніхто не постраждав.
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