У МОЗ змінили вимогу до бустерної дози вакцини від коронавірусу

З'ясувалися подробиці вакцинації третьою дозою / УНІАН

В Україні стартує вакцинація третьою (бустерною) дозою вакцини від коронавірусу тільки після того, як буде вакциновано мінімум 50% населення, заявив перший заступник глави МОЗ Олександр Комарида.

Сьогодні на відкритті Центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма в Києві він зазначив, що бустерна доза в Україні буде введена відповідно до рекомендацій ВООЗ, повідомляє Суспільне.

Заступник міністра поінформував, що в даний час тільки п'ять країн дозволили використання бустерної дози.

"Позиція ВООЗ поки що не використовувати бустерну дозу. Ми на постійному контакті з ВООЗ, і коли буде така необхідність, ми будемо слідувати їх рекомендаціям і вводити бустерну дозу", - заявив Комаріда.

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Він уточнив, що третьою вакциною стануть прищеплювати вже після імунізації половини дорослих українців: "не раніше, ніж будуть провакциновані 50% населення".

Тут варто нагадати, що кілька днів тому в МОЗ називали умовою для введення бустерної дози вакцинацію не 50%, а 60% громадян. Зокрема, про це сказав глава відомства Віктор Ляшко в ефірі Сніданку з 1+1.

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краще епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо не менше 60% українців принаймні однією дозою", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.

Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

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