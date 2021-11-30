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У МОЗ назвали строки нової хвилі коронавірусу в Україні

30 листопада 2021, 19:33

Ляшко додав, що уникнути високої летальності від коронавірусу дозволить активна вакцинація, включаючи бустерні дози.

Ляшко
Ляшко назвав терміни нової хвилі коронавірусу / УНІАН

Нова хвиля коронавірусу у нашій країні може розпочатися з кінця січня по кінець березня. На ці терміни може вплинути поява нових мутацій коронавірусу, розповів голова МЗС Віктор Ляшко в інтрев'ю телеканалу BBC.

"Нову хвилю (коронавірусу-ред.) можна очікувати до кінця січня - лютого - березня. Якщо ніякі інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності", - сказав Ляшко, додавши, що більш точний прогноз буде готовий на цьому тижні.

Він уточнив, що в ситуації з коронавірусом важко що-небудь прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує всі передбачення.

"Навіть по цій хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок (захворюваності - ред.) пройшов в середині жовтня", - уточнив міністр.

Ляшко додав, що уникнути високої летальності від коронавірусу дозволить активна вакцинація, включаючи бустерні дози. За його словами, в Україні все готово для третіх щеплень від коронавірусу.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 30 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 554 жителів країни. У тому числі захворіли 846 дітей і 197 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб; летальних випадків - 561; видужали 25 318 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Полтавській, Донецькій, Київській та Черкаській областях.

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