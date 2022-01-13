У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусу

Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні / Фото Reuters

У МОЗ сьогодні заявили про те, що ризик смертності невакцинованих українців від коронавірусу у 10 разів вищий ніж у тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

За інформацією очільника відомства Віктора Ляшка в Facebook, лише за четвертий квартал минулого року, майже 95% від усіх загиблих - були не захищені від захворювання.

Відповідно до відкритих даних, у Швейцарії коронавірус призводить до смерті невакцинованих майже в 22 рази частіше, ніж тих, хто повністю вакцинований. Тим часом у США - від 5 до 7 разів, а у Франції - у 8 разів.

"Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більше, ніж у повністю вакцинованого, в 10 разів. За четвертий квартал 2021 року майже 95% померлих були не вакциновані", - заявив Ляшко.

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Згідно з даними електронної системи охорони здоров'я, станом на кінець грудня 2021 року, частка госпіталізованих пацієнтів, які пройшли повний курс щеплення становить лише 11,7% серед усіх випадків.

"Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більше в 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого", - додає міністр.

У той же час сьогодні найгірші показники смертності спостерігаються саме серед населення старше 60 років.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, станом на ранок 13 січня 2022 коронавірус в Україні за добу виявили у 10 046 жителів країни. У тому числі захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників.

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