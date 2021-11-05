У МОЗ заявили про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні

Віктор Ляшко висловився про ситуацію з коронавірусом / УНІАН

У МОЗ порадували українців інформацією про те, що в нашій країні спостерігається стабілізація пандемії коронавірусу на високих цифрах захворюваності. За показниками Україна вже досягла піку цієї хвилі, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Міністр додав, що раніше в Україні захворюваність зростала в 2-3 рази від тижня до тижня.

"Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися", - сказав Ляшко.

Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

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За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

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