У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом у Києві

Ситуація з коронавірусом стабілізується-Рубан / Фото Reuters

Станом на сьогоднішній день у столиці спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Відомо, що епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль, розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі Україна 24.

На початку листопада в Києві був введений локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія в столиці пішла на спад.

"Впроваджені в Києві заходи виявились ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні ситуація стабілізується і триває зниження за всіма показниками, за якими спостерігається епідемія в Києві", - зазначив Рубан.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Керівник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість діючої хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

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З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з "червоної" зони коронавирусного карантину. Міністерство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

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