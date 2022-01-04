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У світі знайшли суміш коронавірусу і грипу: що таке "флурона" і які у неї симтоми

4 січня 2022, 09:52

Назва "флурона" складається зі слів "грип" (flue в оригіналі) і "корона". Таке захворювання в перший раз було виявлено в Ізраїлі у вагітної.

Грип
У світі знайшли суміш коронавірусу та грипу / УНІАН

Медики в світі почали виявляти нове вірусне захворювання і назвали його "флурона". Про це повідомляє портал Euro Weekly News. Нове захворювання-комбінація коронавірусу і грипу. Зараз її виявили в Ізраїлі, Іспанії та Бразилії

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, випадки захворювання носять "легкий" характер.

Назва "флурона" складається зі слів "грип" (flue в оригіналі - "Главред") і "корона". Захворювання вперше було виявлено в Ізраїлі у вагітної жінки, яка заразилася обома вірусами одночасно. Хвороба протікала у неї в легкій формі.

При цьому, "флурона" - не новий штам коронавірусу, як "Омікрон" і "Дельта", а поєднання двох інфекцій. Вчені поки не мають достатньо інформації, щоб робити прогнози, наскільки це комбінація вірусів небезпечна, проте вже відомо, що симптоми можуть посилюватися.

читайте такожЛікар розповіла, чи ефективне щеплення від грипу при коронавірусі

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Нагадаємо, раніше вчені вже заявляли, що в разі, якщо людина була щеплена від грипу і заразилася коронавірусом COVID-19, то така вакцинація може допомогти йому в лікуванні.

Академік РАН Арег Тотолян попереджав про "гримучий коктейль" з грипу та коронавірусу.

Лікар-імунолог, професор Алла Волоха розповіла, як щеплення від грипу може вберегти від коронавірусу.

viber
грип інфекція коронавірус
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