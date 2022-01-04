У світі знайшли суміш коронавірусу і грипу: що таке "флурона" і які у неї симтоми

У світі знайшли суміш коронавірусу та грипу / УНІАН

Медики в світі почали виявляти нове вірусне захворювання і назвали його "флурона". Про це повідомляє портал Euro Weekly News. Нове захворювання-комбінація коронавірусу і грипу. Зараз її виявили в Ізраїлі, Іспанії та Бразилії

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, випадки захворювання носять "легкий" характер.

Назва "флурона" складається зі слів "грип" (flue в оригіналі - "Главред") і "корона". Захворювання вперше було виявлено в Ізраїлі у вагітної жінки, яка заразилася обома вірусами одночасно. Хвороба протікала у неї в легкій формі.

При цьому, "флурона" - не новий штам коронавірусу, як "Омікрон" і "Дельта", а поєднання двох інфекцій. Вчені поки не мають достатньо інформації, щоб робити прогнози, наскільки це комбінація вірусів небезпечна, проте вже відомо, що симптоми можуть посилюватися.

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Нагадаємо, раніше вчені вже заявляли, що в разі, якщо людина була щеплена від грипу і заразилася коронавірусом COVID-19, то така вакцинація може допомогти йому в лікуванні.

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