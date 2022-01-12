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У Monobank попередили про нову схему шахраїв: як не попастися аферистам

12 января 2022, 21:19

Служба безпеки банку спільно з правоохоронцями вже працює над тим, щоб зупинити діяльність шахраїв.

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У Монобанку попередили про шахраїв / фото прес-служби банку

У Monobank попередили про шахраїв. Там заявили, що їхня компанія не запускала жодних платформ для заробітку грошей та казино.

"Хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали жодних платформ для заробляння грошей і казино. Будь ласка, не ведіться на цих аферистів", - написав один із співзасновників Monobank Олег Гороховський у Facebook.

Також він розповів, що служба безпеки банку спільно з правоохоронцями вже працює над тим, аби зупинити діяльність шахраїв.

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Однак, він зазначив, що "вони з'являються як гриби після дощу".

Крім того, ряд організацій зі схожими Monobank назвами також не мають до нього ніякого відношення. Зокрема, йдеться про:

  • monopizza;
  • мопотаксі;
  • морозиво Mono;
  • ресторан в Таїланді під назвою Mono.

Раніше Главред писав про те, що фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту-компанії ESET розповіли про поширені прийоми SMS-фішингу (шахрайства з метою отримання конфіденційної інформації-ред.) та дали поради користувачам, як не потрапити на вудку зловмисників.

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