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В Офісі президента помітили стабілізацію ситуації з коронавірусом

8 листопада 2021, 18:44

Всього в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, із них 8 млн осіб – двома дозами.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
В Україні поліпшується ситуація з коронавірусом-ОПУ / facebook.com/moz.ukr

В Україні все ще складна ситуація з поширенням коонавіруса, але стабілізується показник госпіталізацій. Про це стало відомо під час наради за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє його пресслужба в понеділок, 8 листопада.

Як доповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис.нових випадків на добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами глави уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня і 34,3 тис. – тижнем раніше.

Наразі 17 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дозволити регіону одним з перших вийти із червоної зони.

У той же час було констатовано, що в Києві зберігається тенденція зростання кількості хворих на коронавірус. Секретар РНБО Олексій Данілов акцентував увагу на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню до столичних лікарень.

читайте такожУ МОЗ розповіли, як часто хворіють коронавірусом вакциновані

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповів президенту про хід вакцинації населення. За його словами, всього в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, із них 8 млн осіб – двома дозами. Але цими вихідними було зафіксовано зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Проводиться перевірка і з'ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

Як розповів голова МОЗ, студенти-медики активно залучаються до роботи в пунктах вакцинації, а Інтерни – ще й до роботи з госпіталізованими хворими COVID-19.

Він також поінформував, що з вересня Міністерство проаналізувало роботу всіх ковідних лікарень, і зазначив, що на цьому тижні медики отримають надбавку в 300% за роботу з хворими COVID-19.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медустановах, де лікують хворих коронавірусом. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно поставляється до усіх лікарень.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності підтримки бізнесу, що працює в "червоних" зонах. Міністерство економіки готує відповідний законопроект і найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

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Володимир Зеленський коронавірус Офіс президента Денис Шмигаль коронавірус в Україні Віктор Ляшко
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