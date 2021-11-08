В Офісі президента помітили стабілізацію ситуації з коронавірусом

В Україні поліпшується ситуація з коронавірусом-ОПУ / facebook.com/moz.ukr

В Україні все ще складна ситуація з поширенням коонавіруса, але стабілізується показник госпіталізацій. Про це стало відомо під час наради за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє його пресслужба в понеділок, 8 листопада.

Як доповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис.нових випадків на добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами глави уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня і 34,3 тис. – тижнем раніше.

Наразі 17 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дозволити регіону одним з перших вийти із червоної зони.

У той же час було констатовано, що в Києві зберігається тенденція зростання кількості хворих на коронавірус. Секретар РНБО Олексій Данілов акцентував увагу на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню до столичних лікарень.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповів президенту про хід вакцинації населення. За його словами, всього в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, із них 8 млн осіб – двома дозами. Але цими вихідними було зафіксовано зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Проводиться перевірка і з'ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

Як розповів голова МОЗ, студенти-медики активно залучаються до роботи в пунктах вакцинації, а Інтерни – ще й до роботи з госпіталізованими хворими COVID-19.

Він також поінформував, що з вересня Міністерство проаналізувало роботу всіх ковідних лікарень, і зазначив, що на цьому тижні медики отримають надбавку в 300% за роботу з хворими COVID-19.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медустановах, де лікують хворих коронавірусом. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно поставляється до усіх лікарень.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності підтримки бізнесу, що працює в "червоних" зонах. Міністерство економіки готує відповідний законопроект і найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.