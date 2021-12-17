В ООН спрогнозували, як саме вдасться перемогти пандемію коронавірусу / Reuters

В ООН вважають, що пандемію коронавірусу COVID-19 не вдасться перемогти виключно за допомогою вакцин. Про це на пресконференція заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"COVID-19 нікуди не подівся і нікуди не йде. Зараз вже стає очевидно, що одними лише вакцинами пандемію не викорінити", − сказав він.

При цьому, за даними ООН, зараз пандемія нітрохи не слабшає, а, навпаки, з кожним днем набирає обертів.

Втім, за словами Гутерріша, вакцинація запобігає госпіталізацію і летальний результат для більшості щеплених, а також уповільнює поширення коронавірусу.

"Проте в цілому захворюваність чомусь не спадає", - сказав генсек ООН.

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За словами Гутерріша, триваюче поширення інфекції в світі викликано нерівністю в розподілі вакцин, небажанням людей робити щеплення, а також "самозаспокоєнням".

Генсек ООН Же закликав всі країни більш активно вакцинувати своїх громадян і до кінця року охопити щепленнями від коронавірусу 40% населення планети. Крім того, він закликав до середини наступного року вийти на показник в 70% щеплених.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кількість жертв від COVID-19 у світі перевищивши 4,7 мільйона чоловік. Станом на 3 вересня у світі виявили понад 234,6 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

З початку пандемії найбільше хворих виявили в США - 43 657 869.

Згідно з аналізом, за останній тиждень від коронавірусу в світі щодня вмирали приблизно до 8 тисяч осіб-тобто, в середньому 5 смертей в хвилину по всьому світу.